Цена на золото растет перед ключевыми переговорами США и Китая

Цены на золото выросли в понедельник благодаря ослаблению доллара США, что произошло накануне торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,3% до 3 317,97 доллара за унцию после падения ранее за сессию до 3 293,29 доллара, самого низкого уровня со 2 июня. Фьючерсы на золото в США свалились на 0,2% до 3338,70 бакса.

В то же время доллар подешевел на 0,3% по отношению к другим валютам.

Инвесторы признают, что ключевые факторы роста цены золота – торговая война, геополитическая напряженность, долговые проблемы и слабый экономический рост – никуда не исчезли и продолжат поддерживать металл в ближайшие месяцы.

Отмечается, что в понедельник официальные лица США и Китая встретятся в Лондоне для переговоров, направленных на разрешение торгового спора между двумя странами.

"Золото, традиционно считающееся "тихой гаванью" в периоды политической и экономической нестабильности, особенно растет в цене при низких процентных ставках", — пишет агентство.

Тем временем Центральный банк Китая седьмой месяц подряд увеличивал свои золотовалютные резервы, о чем свидетельствуют официальные данные за май.

Параллельно спотовая цена на платину подскочила на 2,7%, достигнув $1200,95. Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

"Рост платины поддерживается сочетанием жестких ожиданий по предложению, улучшением промышленных настроений и техническим импульсом от общего подъема рынка драгоценных металлов", — подчеркнул Александр Цумпфе, трейдер драгоценных металлов в Heraeus Metals Germany.

Напомним, 26 мая европейские акции резко выросли. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлины на товары из Европейского Союза.