Ціна на золото зростає перед ключовими переговорами США та Китаю

Ціни на золото зросли в понеділок завдяки послабленню долара США, що сталося напередодні торговельних переговорів між Сполученими Штатами та Китаєм. Водночас платина продовжила зростання шість сесій поспіль, сягнувши чотирирічного максимуму.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,3% до 3 317,97 долара за унцію після падіння раніше протягом сесії до 3 293,29 долара, найнижчого рівня з 2 червня. Ф'ючерси на золото в США впали на 0,2% до 3338,70 долара.

Водночас долар подешевшав на 0,3% щодо інших валют.

Інвестори визнають, що ключові фактори зростання ціни золота - торговельна війна, геополітична напруженість, боргові проблеми і слабке економічне зростання - нікуди не зникли і продовжать підтримувати метал в найближчі місяці.

Зазначається, що у понеділок офіційні особи США і Китаю зустрінуться в Лондоні для переговорів, спрямованих на вирішення торгової суперечки між двома країнами.

"Золото, що традиційно вважається "тихою гаванню" в періоди політичної та економічної нестабільності, особливо зростає в ціні за умов низьких відсоткових ставок", - пише агентство.

Тим часом, Центральний банк Китаю сьомий місяць поспіль збільшував свої золотовалютні резерви, про що свідчать офіційні дані за травень.

Паралельно, спотова ціна на платину підскочила на 2,7%, сягнувши $1200,95. Це найвищий показник з травня 2021 року.

"Зростання платини підтримується поєднанням жорстких очікувань щодо пропозиції, поліпшенням промислових настроїв і технічним імпульсом від загального підйому ринку дорогоцінних металів", - наголосив Олександр Цумпфе, трейдер дорогоцінних металів в Heraeus Metals Germany.

Нагадаємо, 26 травня європейські акції різко зросли. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відклав введення 50% мита на товари з Європейського Союзу.