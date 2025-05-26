Європейські акції різко зросли після відстрочки тарифів Трампа

Європейські акції різко зросли у понеділок, 26 травня. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відклав введення 50% мита на товари з Європейського Союзу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Вказується, що загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,9%. У п'ятницю цей індекс втратив 0,9% після несподіваних заяв Трампа про жорсткі тарифи через нібито недостатньо швидкий прогрес у торговельних переговорах з ЄС.

Сектори, чутливі до тарифного тиску, також показали помітне зростання. Індекс автомобілів та запчастин відскочив на 1,1%, при цьому акції Stellantis зросли на 2,5%, Mercedes — на 1,9%, а Valeo підскочили на 4,9%. Акції компаній класу люкс, які значною мірою залежать від ринку США, також зросли: Kering, LVMH та Richemont подорожчали на 0,9-1,4%.

Економічно чутливі банки продемонстрували зростання на 1,2%, а технологічні компанії — на 1,7%. Найбільше серед секторів зріс європейський індекс аерокосмічної та оборонної промисловості, збільшившись на 1,8%. У лідерах дня — Thyssenkrupp, акції якої зросли на 6,7% на тлі планів виділення військового підрозділу.

На валютному ринку євро підскочив, а долар продовжив падіння. Інвестори почали уникати американських активів через побоювання щодо зниження економічного зростання та бюджетних проблем у США, особливо після нещодавнього зниження кредитного рейтингу Moody’s.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 травня, Трамп спочатку рекомендував запровадити 50% тарифи на імпорт з ЄС з 1 червня та розглядав можливість введення 25% тарифу на будь-які iPhone Apple, виготовлені за межами Сполучених Штатів.

Утім, у неділю Трамп відмовився від своїх погроз прискорити запровадження мит, погодившись продовжити торговельні переговори до 9 липня після запиту голови виконавчого органу ЄС про надання більшого часу для досягнення "хорошої угоди".