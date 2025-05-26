Ціни на золото впали після відстрочки тарифів Трампа для ЄС

У понеділок, 26 травня, ціни на золото впали з двотижневого максимуму, оскільки президент США Дональд Трамп відтермінував введення 50% тарифів на імпорт з Європейського Союзу, встановивши 9 липня як нову крайню дату для укладення торговельної угоди.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Станом на 06:59 за Гринвічем спотова ціна на золото знизилася на 0,6% до $3337,64 за унцію, а ф'ючерси на золото в США втратили майже 1%, опустившись до $3336,50.

За словами Кайла Родди, фінансового аналітика Capital.com, ринок відчуває певне полегшення після паузи в тарифній суперечці з ЄС, що призвело до ослаблення золота.

Проте, Родда зазначає, що загальна тенденція для золота залишається позитивною через дії США, які можуть негативно вплинути на долар та американські активи. Він також додав, що більшість центральних банків віддаляються від долара на користь золота.

Нагадаємо, у п'ятницю ціни на золото зросли більш ніж на 2%, досягнувши двотижневого піку. Це зростання було зумовлене припливом інвестицій у безпечні активи після того, як Трамп спочатку рекомендував запровадити 50% тарифи на імпорт з ЄС з 1 червня та розглядав можливість введення 25% тарифу на будь-які iPhone Apple, виготовлені за межами Сполучених Штатів.

Утім, у неділю Трамп відмовився від своїх погроз прискорити запровадження мит, погодившись продовжити торговельні переговори після запиту голови виконавчого органу ЄС про надання більшого часу для досягнення "хорошої угоди".