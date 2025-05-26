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Цены на золото упали после отсрочки тарифов Трампа для ЕС

золото
Цены на золото упали / Depositphotos

В понедельник, 26 мая, цены на золото упали с двухнедельного максимума, поскольку президент США Дональд Трамп отсрочил введение 50% тарифов на импорт из Европейского Союза, установив 9 июля в качестве новой крайней даты для заключения торгового соглашения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По состоянию на 06:59 по Гринвичу спотовая цена на золото снизилась на 0,6% до $3337,64 за унцию, а фьючерсы на золото в США потеряли почти 1%, опустившись до $3336,50.

По словам Кайла Родды, финансового аналитика Capital.com, рынок испытывает определенное облегчение после паузы в тарифном споре с ЕС, что привело к ослаблению золота.

Однако Родда отмечает, что общая тенденция для золота остается положительной из-за действий США, которые могут негативно повлиять на доллар и американские активы. Он также добавил, что большинство центральных банков удаляются от доллара в пользу золота.

Напомним, в пятницу цены на золото выросли более чем на 2%, достигнув двухнедельного пика. Этот рост был вызван притоком инвестиций в безопасные активы после того, как Трамп изначально рекомендовал ввести 50% тарифы на импорт из ЕС с 1 июня и рассматривал возможность введения 25% тарифа на любые iPhone Apple, изготовленные за пределами Соединенных Штатов.

Впрочем, в воскресенье Трамп отказался от своих угроз ускорить введение пошлин, согласившись продолжить торговые переговоры после запроса главы исполнительного органа ЕС о предоставлении большего времени для достижения "хорошего соглашения".

Автор:
Татьяна Бессараб