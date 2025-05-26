Европа вздохнула с облегчением: пошлины Трампа отложены до 9 июля

Президент США Дональд Трамп отложил свое решение о введении 50% пошлин на импорт из ЕС, согласившись продлить срок до 9 июля для переговоров между Вашингтоном и блоком из 27 стран для достижения соглашения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, сначала Трамп заявил, что рекомендует ввести 50%-ные пошлины с 1 июня, поскольку разочарован тем, что переговоры с ЕС продвигаются недостаточно быстро. Эта угроза всколыхнула мировые финансовые рынки и обострила торговую войну, часто менявшую торговую политику США.

Трамп, неоднократно выражавший презрение к ЕС и его отношение к США в вопросах торговли, сдался после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что ЕС нужно больше времени, чтобы прийти к согласию.

Во время разговора она попросила его отложить введение тарифов до июля, срока, который он изначально установил, когда объявил о новых тарифах в апреле. Трамп сообщил журналистам, что удовлетворил просьбу.

В своем сообщении в соцсети X фон дер Ляен написала, что имела "хороший разговор" с Трампом и что ЕС готов быстро действовать.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере 10% на весь импорт из всех стран в США.

10 апреля Европейский Союз временно отложил введение торговых контрмер в отношении США на 90 дней, чтобы дать возможность провести переговоры.