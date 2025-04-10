ЕС отложил введение пошлин в ответ США на 90 дней: какие причины

Европейский Союз временно откладывает введение торговых контрмер по Соединенным Штатам Америки, чтобы дать возможность провести переговоры.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, подчеркнув, что решение о паузе на 90 дней принято после завершения согласительной процедуры относительно соответствующих мер, уже получивших поддержку стран-членов.

"При завершении принятия контрмер ЕС, получивших сильную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не будут удовлетворительными, наши контрмеры начнут действовать", — подчеркнула она.

Таможенная Трампа: что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере 10% на весь импорт из всех стран в США. и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

В ответ Европейский Союз планировал ввести пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов. Однако фон дер Ляен тогда заявила, что тарифы США являются "важным поворотным моментом" и подтвердила готовность ЕС участвовать в переговорах с США, в то же время "четко дав понять, что ЕС готов защищать свои интересы с помощью пропорциональных контрмер, если это будет необходимо".

Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.