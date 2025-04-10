ЄС відклав запровадження мит у відповідь США на 90 днів: які причини

Європейський Союз тимчасово відкладає введення торговельних контрзаходів щодо Сполучених Штатів Америки, щоб дати змогу провести переговори.

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Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що рішення про паузу на 90 днів ухвалено після завершення погоджувальної процедури щодо відповідних заходів, які вже отримали підтримку країн-членів.

"Під час завершення ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку з боку наших держав-членів, ми призупинимо їх на 90 днів. Якщо переговори не будуть задовільними, наші контрзаходи почнуть діяти", – підкреслила вона.

Мита Трампа: що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

У відповідь на це Європейський Союз планував ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів. Проте фон дер Ляєн тоді заявила, що тарифи США є "важливим поворотним моментом" і підтвердила готовність ЄС брати участь у переговорах зі США, водночас "чітко давши зрозуміти, що ЄС готовий захищати свої інтереси за допомогою пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно".

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.