- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Сложно, но не критично". Свириденко отреагировала на новые пошлины от США
США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, которая распространяется и на Украину. В то же время для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, добавив, що это "сложно, но не критично".
Как это повлияет на украинский экспорт
Свириденко отмечает, что за 2024 год экспорт Украины в США составил 874 млн долларов, из которых:
- 363 млн долларов приходилось на чугун,
- 112 млн долларов – на трубы.
В то же время импорт США в Украину составил 3,4 млрд долларов. Украинские пошлины на американские товары остаются достаточно низкими – 10% на автомобили и 0% на нефть и уголь.
На рынок США Украина поставляет более 600 категорий товаров, включая инструменты и гаечные ключи. При этом 65 категорий имеют экспорт более чем на 1 млн долларов каждая.
По ее словам, Украина продолжает себя позиционировать как надежный союзник и торговый партнер США.
"Сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", — добавляет Свириденко.
Украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд
Как считает первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк, введенные пошлины Трампа "не сильно ударят" по Украине, поскольку украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд, что составляет лишь 2% общего экспорта страны.
Вместо этого импорт из США в Украину в пять раз больше, поэтому для Киева предусмотрен более мягкий тариф в 10%.
"Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас то ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы… И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — убежден Железняк.
Партнеры будут давать меньше денег
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США.
Тем не менее, глобальная торговая война будет существовать существенно по экономикам экономических и торговых партнеров Украины, прежде всего ЕС, что приведет к замедлению их экономики.
"Итак, (они будут) генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", — написал он.