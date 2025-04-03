"Сложно, но не критично". Свириденко отреагировала на новые пошлины от США

США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, которая распространяется и на Украину. В то же время для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

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Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, добавив, що это "сложно, но не критично".

Как это повлияет на украинский экспорт

Свириденко отмечает, что за 2024 год экспорт Украины в США составил 874 млн долларов, из которых:

363 млн долларов приходилось на чугун,

112 млн долларов – на трубы.

В то же время импорт США в Украину составил 3,4 млрд долларов. Украинские пошлины на американские товары остаются достаточно низкими – 10% на автомобили и 0% на нефть и уголь.

На рынок США Украина поставляет более 600 категорий товаров, включая инструменты и гаечные ключи. При этом 65 категорий имеют экспорт более чем на 1 млн долларов каждая.

По ее словам, Украина продолжает себя позиционировать как надежный союзник и торговый партнер США.

"Сейчас у нас есть шансы договориться о других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", — добавляет Свириденко.

Украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд

Как считает первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк, введенные пошлины Трампа "не сильно ударят" по Украине, поскольку украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд, что составляет лишь 2% общего экспорта страны.

Вместо этого импорт из США в Украину в пять раз больше, поэтому для Киева предусмотрен более мягкий тариф в 10%.

"Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас то ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы… И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — убежден Железняк.

Партнеры будут давать меньше денег

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что сама пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины ввиду небольшой части товарного экспорта в США.

Тем не менее, глобальная торговая война будет существовать существенно по экономикам экономических и торговых партнеров Украины, прежде всего ЕС, что приведет к замедлению их экономики.

"Итак, (они будут) генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", — написал он.