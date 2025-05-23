Трамп объявил о новых 50% пошлинах против ЕС с 1 июня: переговоры зашли в тупик

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% таможенной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня после жалоб на то, что торговые переговоры зашли в тупик.

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Об этом сообщает Delo.ua.

Евросоюз оказался слишком сложным партнером

Соответствующее предложение о новых пошлинах Трамп обнародовал в соцсети Truth Social, обвинив ЕС в создании несправедливых условий для американских производителей.

По словам главы Белого дома, ЕС "был создан прежде всего с целью извлечения выгоды от торговли с Соединенными Штатами и оказался чрезвычайно сложным партнером".

"Их торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, абсурдные штрафы для корпораций, немонетарные торговые препятствия, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту из США, который достигает более чем 25 долларов. отметил Трамп.

Он добавил, что торговые переговоры между США и Европейским Союзом зашли в тупик.

"Наши переговоры с ними не дают никаких результатов! Поэтому я рекомендую ввести прямые пошлины в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут применяться к товарам, произведенным в США", — подчеркнул Трамп.

Пошлины Трампа: что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит. Для ЕС была установлена пошлина в 20%.

В ответ Европейский Союз планировал ввести пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов. Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен тогда заявила, что тарифы США являются "важным поворотным моментом" и подтвердила готовность ЕС участвовать в переговорах с США, в то же время "четко дав понять, что ЕС готов защищать свои интересы с помощью пропорциональных контрмер, если это будет необходимо".

9 апреля Трамп ввел 90-дневную паузу для взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая.

После этого ЕС временно отложил введение торговых контрмер по Соединенным Штатам Америки, чтобы дать возможность провести переговоры.