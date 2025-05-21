Китай обвинил ЕС в "двойных стандартах" из-за новых санкций против РФ

Китай отреагировал на европейские санкции против китайских фирм и призвал ЕС отказаться от двойных стандартов, ведь большинство стран Европы продолжают торговлю с Россией.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Китая назвало санкции, введенные Евросоюзом и Великобританией на китайские компании, необоснованными.

Также Пекин призвал ЕС отказаться от своих "двойных стандартов", отмечая, что большинство государств, в том числе европейских и США, продолжают торговать с Россией.

В МИД Китая подчеркнули, что будут принимать меры, необходимые для защиты своих законных прав и интересов.

Напомним, Европейский Союз во вторник, 20 мая, утвердил 17-й пакет санкций против России.

Под санкции попали компании не только из РФ, но и из Китая, Турции, ОАЭ. Они помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет.