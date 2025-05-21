Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,09

EUR

46,65

--0,20

Готівковий курс:

USD

41,46

41,38

EUR

47,15

46,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай звинуватив ЄС у "подвійних стандартах" через нові санкції проти РФ

Китай
Китай у відповідь на санкції закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів" щодо звʼязків з РФ

Китай відреагував на європейські санкції проти китайських фірм та закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів", адже  більшість країн Європи продовжують торгівлю з Росією.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Китаю назвало санкції, запроваджені Євросоюзом та Великою Британією на китайські компанії, необґрунтованими.

Також Пекін закликав ЄС відмовитися від своїх "подвійних стандартів", наголошуючи на тому, що більшість держав, зокрема європейських та США, продовжують торгувати з Росією.

В МЗС Китаю наголосили, що вживатимуть заходів, необхідних для захисту своїх законних прав та інтересів.

Нагадаємо, Європейський Союз у вівторок, 20 травня, затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Велика Британія також запровадила нові санкції проти РФ.

Під санкції потрапили компанії не тільки з РФ, а й з Китаю, Туреччини,  ОАЕ. Вони допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет.

Автор:
Світлана Манько