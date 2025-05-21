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Китай звинуватив ЄС у "подвійних стандартах" через нові санкції проти РФ
Китай відреагував на європейські санкції проти китайських фірм та закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів", адже більшість країн Європи продовжують торгівлю з Росією.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ Китаю назвало санкції, запроваджені Євросоюзом та Великою Британією на китайські компанії, необґрунтованими.
Також Пекін закликав ЄС відмовитися від своїх "подвійних стандартів", наголошуючи на тому, що більшість держав, зокрема європейських та США, продовжують торгувати з Росією.
В МЗС Китаю наголосили, що вживатимуть заходів, необхідних для захисту своїх законних прав та інтересів.
Нагадаємо, Європейський Союз у вівторок, 20 травня, затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Велика Британія також запровадила нові санкції проти РФ.
Під санкції потрапили компанії не тільки з РФ, а й з Китаю, Туреччини, ОАЕ. Вони допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет.