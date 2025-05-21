Україна закликає ЄС до жорсткіших санкцій проти Росії на тлі пасивності США

Наступного тижня Україна звернеться до Європейського Союзу із закликом посилити тиск на Росію через арешт її активів і запровадження санкцій проти іноземних покупців російської нафти.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

Український уряд пропонує ЄС ухвалити пакет рішень, що дозволить швидше вилучати заморожені російські активи та спрямовувати їх на користь України. Одночасно пропонується дозволити засудженим особам звертатись по компенсацію до Російської Федерації.

У документі також міститься заклик до запровадження вторинних санкцій — зокрема, проти покупців російської нафти за межами ЄС, таких як Індія та Китай. Це один із кроків, на які Брюссель досі не наважувався.

США раніше публічно розглядали подібні заходи, однак після нещодавньої розмови з Володимиром Путіним президент Дональд Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції. За інформацією джерел, він просить часу для переговорів.

Reuters посилається на документ з української сторони — так звану "білу книгу", яку готуються представити в Брюсселі. У ньому йдеться, що така нерішучість США не повинна ставати перешкодою для дій ЄС. Навпаки — Європа має взяти на себе провідну роль у санкційному тиску на Москву.

Також Україна пропонує запровадити принцип ухвалення санкцій у ЄС більшістю голосів, щоб уникнути блокування з боку окремих країн-членів.

У документі зазначається, що США майже припинили участь у багатосторонніх санкційних платформах і послабили контроль за дотриманням санкцій. Зокрема, розпущено федеральну групу з переслідування порушників санкцій і зупинено роботу моніторингових груп, які відстежували цінові обмеження на російську нафту.

У Києві побоюються, що розрив у трансатлантичній санкційній координації може дати сигнал і деяким європейським країнам щодо пом’якшення своєї позиції. Водночас, за словами експертів, навіть без участі Вашингтона ЄС залишається важливим гравцем у санкційному тиску на Росію.

Додамо, Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.