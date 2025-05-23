Трамп оголосив про нові 50% мита проти ЄС з 1 червня: переговори зайшли в глухий кут

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу з 1 червня після скарг на те, що торговельні переговори зайшли в глухий кут.

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Про це повідомляє Delo.ua.

Євросоюз виявився надто складним партнером

Відповідну пропозицію про нові мита Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social, звинувативши ЄС у створенні несправедливих умов для американських виробників.

За словами очільника Білого дому, ЄС "був створений передусім із метою отримання вигоди від торгівлі зі Сполученими Штатами та виявився надзвичайно складним партнером".

"Їхні торговельні бар’єри, податки на додану вартість, абсурдні штрафи для корпорацій, немонетарні торговельні перешкоди, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту зі США, який сягає понад 250 мільйонів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятним", - наголосив Трамп.

Він додав, що торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут

"Наші переговори з ними не дають жодних результатів! Тому я рекомендую запровадити прямі мита в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не застосовуватимуться до товарів, вироблених у США" - підкреслив Трамп.

Мита Трампа: що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Для ЄС було встановлено мито у 20%.

У відповідь на це Європейський Союз планував ввести мита на імпорт американських товарів обсягом до 28 мільярдів доларів. Проте президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді заявила, що тарифи США є "важливим поворотним моментом" і підтвердила готовність ЄС брати участь у переговорах зі США, водночас "чітко давши зрозуміти, що ЄС готовий захищати свої інтереси за допомогою пропорційних контрзаходів, якщо це буде необхідно".

9 квітня Трамп запровадив 90-денну паузу для взаємних тарифів для всіх країн, крім Китаю.

Після цього ЄС тимчасово відклав введення торговельних контрзаходів щодо Сполучених Штатів Америки, щоб дати змогу провести переговори.