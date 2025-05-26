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Європа зітхнула з полегшенням: мита Трампа відкладено до 9 липня
Президент США Дональд Трамп відклав своє рішення щодо введення 50% мит на імпорт з ЄС, погодившись продовжити термін до 9 липня для переговорів між Вашингтоном і блоком з 27 країн для досягнення угоди.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
За даними агенства, спочатку Трамп заявив, що рекомендує ввести 50%-ві мита з 1 червня, оскільки розчарований тим, що переговори з ЄС просуваються недостатньо швидко. Ця загроза сколихнула світові фінансові ринки та загострила торговельну війну, яка часто змінювала торговельну політику США.
Трамп, який неодноразово висловлював презирство до ЄС і його ставлення до США в питаннях торгівлі, здався після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС потрібно більше часу, щоб дійти згоди.
Під час розмови вона попросила його відкласти запровадження тарифів до липня, терміну, який він спочатку встановив, коли оголосив про нові тарифи у квітні. Трамп повідомив журналістам, що задовольнив прохання.
У своєму дописі в соцмережі X фон дер Ляєн написала, що мала "гарну розмову" з Трампом і що ЄС готовий швидко діяти.
Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США.
10 квітня Європейський Союз тимчасово відклав введення торговельних контрзаходів щодо США на 90 днів, щоб дати змогу провести переговори.