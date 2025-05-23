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Золото поднялось до самого высокого недельного уровня за месяц: причины

золото
Цены на золото выросли.

Цены на золото в пятницу выросли, готовясь к наибольшему недельному подъему за более месяца. Поддержку росту оказала слабость доллара США и опасения по поводу фискальной стабильности страны, что повысило спрос на золото как на надежную защиту активов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена золота поднялась на 1,1%, достигнув 3329,69 доллара за унцию. За неделю стоимость слитков выросла на 4% — это самый мощный недельный рост с 7 апреля.

В то же время индекс доллара (.DXY) ослаб более чем на 1% за неделю и демонстрирует худшую динамику с начала апреля.

Цены на другие металлы:

  • серебро выросло на 0,3% до 33,16 доллара за унцию;
  • платина выросла на 0,9% до 1091,43 доллара;
  • палладий потерял 0,1% до 1014,00 долларов.

Золото как защитный актив

Отмечается, что золото, вероятно, будет удерживаться выше отметки в 3000 долларов за унцию на фоне растущей геополитической напряженности, тарифных рисков и фискальной нестабильности в США.

На этой неделе Палата представителей США, под контролем республиканцев, приняла масштабный законопроект по налогам и расходам, предусматривающий существенное увеличение государственного долга. Документ, олицетворяющий политическую программу Дональда Трампа, теперь будет рассматривать Сенат.

Ситуацию осложняет также слабый спрос на 20-летние гособлигации США и опасения по поводу кредитного рейтинга страны.

Все эти факторы поддерживают спрос на золото в качестве надежного защитного актива в периоды политической и экономической нестабильности.

Напомним, в прошлом месяце Китай импортировал больше всего золота, несмотря на рекордную стоимость драгоценного металла. Общий объем импорта золота в Китай достиг 127,5 тонн, что является 11-месячным максимумом.

Автор:
Ольга Опенько