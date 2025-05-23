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Золото поднялось до самого высокого недельного уровня за месяц: причины
Цены на золото в пятницу выросли, готовясь к наибольшему недельному подъему за более месяца. Поддержку росту оказала слабость доллара США и опасения по поводу фискальной стабильности страны, что повысило спрос на золото как на надежную защиту активов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.
Какие цены на золото
Спотовая цена золота поднялась на 1,1%, достигнув 3329,69 доллара за унцию. За неделю стоимость слитков выросла на 4% — это самый мощный недельный рост с 7 апреля.
В то же время индекс доллара (.DXY) ослаб более чем на 1% за неделю и демонстрирует худшую динамику с начала апреля.
Цены на другие металлы:
- серебро выросло на 0,3% до 33,16 доллара за унцию;
- платина выросла на 0,9% до 1091,43 доллара;
- палладий потерял 0,1% до 1014,00 долларов.
Золото как защитный актив
Отмечается, что золото, вероятно, будет удерживаться выше отметки в 3000 долларов за унцию на фоне растущей геополитической напряженности, тарифных рисков и фискальной нестабильности в США.
На этой неделе Палата представителей США, под контролем республиканцев, приняла масштабный законопроект по налогам и расходам, предусматривающий существенное увеличение государственного долга. Документ, олицетворяющий политическую программу Дональда Трампа, теперь будет рассматривать Сенат.
Ситуацию осложняет также слабый спрос на 20-летние гособлигации США и опасения по поводу кредитного рейтинга страны.
Все эти факторы поддерживают спрос на золото в качестве надежного защитного актива в периоды политической и экономической нестабильности.
Напомним, в прошлом месяце Китай импортировал больше всего золота, несмотря на рекордную стоимость драгоценного металла. Общий объем импорта золота в Китай достиг 127,5 тонн, что является 11-месячным максимумом.