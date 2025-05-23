Золото піднялося до найвищого тижневого рівня за місяць: причини

Ціни на золото в п’ятницю зросли, готуючись до найбільшого тижневого підйому за понад місяць. Підтримку зростанню надала слабкість долара США та побоювання щодо фіскальної стабільності країни, що підвищило попит на золото як на надійний захист активів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна золота піднялася на 1,1%, сягнувши 3329,69 долара за унцію. За тиждень вартість злитків зросла на 4% — це найпотужніше тижневе зростання з 7 квітня.

Водночас індекс долара (.DXY) ослаб більш ніж на 1% за тиждень і демонструє найгіршу динаміку з початку квітня. Знецінення американської валюти робить золото, яке котирується в доларах, доступнішим для інвесторів з інших країн, що додатково підвищує попит на нього як на захисний актив.

Ціни на інші метали:

срібло зросло на 0,3% до 33,16 долара за унцію;

платина зросла на 0,9% до 1091,43 долара;

паладій втратив 0,1% до 1014,00 доларів.

Золото як захисний актив

Зазначається, що золото, ймовірно, утримуватиметься вище позначки 3000 доларів за унцію на тлі зростаючої геополітичної напруженості, тарифних ризиків і фіскальної нестабільності у США.

Цього тижня Палата представників США, під контролем республіканців, ухвалила масштабний законопроєкт щодо податків і витрат, що передбачає суттєве збільшення державного боргу. Документ, який втілює політичну програму Дональда Трампа, тепер розглядатиме Сенат.

Ситуацію ускладнює також слабкий попит на 20-річні держоблігації США та побоювання щодо кредитного рейтингу країни. У зовнішньополітичному контексті загострюється конфлікт навколо Ірану: після повідомлень про можливу атаку Ізраїлю, Тегеран попередив США про юридичну відповідальність за будь-який напад.

Усі ці чинники підтримують попит на золото як надійний захисний актив у періоди політичної та економічної нестабільності.

Нагадаємо, минулого місяця Китай імпортував найбільше золота, незважаючи на рекордну вартість дорогоцінного металу. Загальний обсяг імпорту золота в Китай досяг 127,5 тонн, що є 11-місячним максимумом.