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Попри рекордні ціни, імпорт золота до Китаю зріс до 11-місячного максимуму
Минулого місяця Китай імпортував найбільше золота, незважаючи на рекордну вартість дорогоцінного металу. Загальний обсяг імпорту золота в Китай досяг 127,5 тонн, що є 11-місячним максимумом, згідно з опублікованими у вівторок, 20 травня, митними даними.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на матеріал Вloomberg.
Це на 73% більше, ніж місяцем раніше, навіть після того, як золото досягло історичного максимуму у $3500 за унцію.
Зростання імпорту, ймовірно, пов'язане з тим, що Народний банк Китаю у квітні виділив нові квоти на дорогоцінний метал деяким комерційним банкам, реагуючи на сильний попит з боку інституційних та роздрібних інвесторів у розпал торгової війни. Центральний банк контролює фізичні потоки злитків, зазвичай видаючи імпортні ліцензії та квоти лише обраним банкам.
Інвестори в Китаї викуповували золото, щоб застрахуватися від зростаючої геополітичної невизначеності, яка сприяла стрімкому зростанню металу на початку цього року. Хоча в травні золото впало у ціні в надії на ослаблення торгової напруженості, покупки центральним банком, які тривають, з метою диверсифікації від доларових активів, як очікується, ще більше підтримають ціни у майбутньому.
Нагадаємо, у квітні на тлі торговельної війни з США у Китаї зріс попит на золоті вироби. Деякі китайці вкладають усі свої заощадження в золото або беруть для цих цілей кредити, щоб виграти у майбутньому.