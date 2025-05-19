Ціни на золото злетіли через заяви Трампа та слабкий долар

Ціни на золото продовжили зростання на тлі ослаблення долара США та зростаючого попиту на безпечні активи. Інвесторів стривожили заяви міністра фінансів США Скотта Бессента, який підтвердив наміри Дональда Трампа щодо можливого запровадження нових торговельних тарифів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото

Ціни на золото знову пішли вгору. Спотова вартість золота піднялася на 0,8% — до $3228,47 за унцію. Ф’ючерси на золото в США також зросли — на 1,4%, до $3232,10 за унцію.

Срібло зросло на 0,6% до 32,46 долара за унцію, платина зросла на 0,6% до 993,90 долара, а паладій – на 0,6% до 966,43 долара.

Це зростання відбулося після серйозного падіння наприкінці минулого тижня — понад 2% у п’ятницю, що стало найгіршим тижневим результатом з листопада 2024 року. Тоді ціни просіли через позитивні настрої на ринках після домовленостей між США та Китаєм.

Натомість у понеділок долар ослаб на 0,5% (індекс DXY), що зробило золото вигіднішим для інвесторів, які купують його в інших валютах.

На фоні цього інвестори знову звернулися до золота як до безпечного активу, особливо після того, як рейтингове агентство Moody’s знизило кредитний рейтинг США через стрімке зростання держборгу. Це стало ще одним сигналом нестабільності для ринків.

Також на настрої інвесторів вплинули останні заяви міністра фінансів США Скотта Бессента. Він підтвердив наміри Дональда Трампа запровадити жорсткі мита проти країн, які, за його словами, не ведуть переговори "чесно". Ці погрози знову активізували побоювання щодо можливої нової хвилі торговельних війн.

Аналітики зазначають: золото традиційно зростає в періоди політичної чи економічної нестабільності та низьких ставок, що робить його привабливим для захисту капіталу.

Нагадаємо, після падіння до більш ніж тижневого мінімуму напередодні золото знову подорожчало, оскільки покупці скористалися нижчими цінами.