Цены на золото взлетели из-за заявлений Трампа и слабого доллара

Цены на золото продолжили рост на фоне ослабления доллара США и растущего спроса на безопасные активы. Инвесторов встревожили заявления министра финансов США Скотта Бессента, подтвердившего намерения Дональда Трампа относительно возможного введения новых торговых тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото

Цены на золото снова пошли вверх. Спотовая стоимость золота поднялась на 0,8% — до $3228,47 за унцию. Фьючерсы на золото в США также выросли – на 1,4%, до $3232,10 за унцию.

Серебро выросло на 0,6% до 32,46 доллара за унцию, платина выросла на 0,6% до 993,90 доллара, а палладий – на 0,6% до 966,43 доллара.

Этот рост произошел после серьезного падения в конце прошлой недели — более 2% в пятницу, что стало самым плохим недельным результатом с ноября 2024 года. Тогда цены просели из-за положительных настроений на рынках после договоренностей между США и Китаем.

В понедельник доллар ослаб на 0,5% (индекс DXY), что сделало золото выгоднее для инвесторов, покупающих его в других валютах.

На фоне этого инвесторы снова обратились к золоту как к безопасному активу, особенно после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США из-за стремительного роста госдолга. Это явилось еще одним сигналом нестабильности для рынков.

Также на настроения инвесторов повлияли последние заявления министра финансов США Скотта Бессента. Он подтвердил намерения Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против стран, которые, по его словам, не ведут переговоры "честно". Эти угрозы снова активизировали опасения относительно возможной новой волны торговых войн.

Аналитики отмечают, что золото традиционно растет в периоды политической или экономической нестабильности и низких ставок, что делает его привлекательным для защиты капитала.

Напомним, после падения до более чем недельного минимума накануне золото снова подорожало, поскольку покупатели воспользовались более низкими ценами.