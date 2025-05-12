Ученые достигли мечты алхимиков: свинец стал золотом с помощью Большого адронного коллайдера

Ученые Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) впервые смогли превратить свинец в золото с помощью Большого адронного коллайдера (БАК). Это стало возможным благодаря мощным энергетическим условиям ускорителя частиц, воспроизведя одну из главных целей средневековой алхимии — хоть и на долю секунды.

Об этом сообщает Еngadget.

Научная алхимия: свинец стал золотом

Одна из главных целей средневековой алхимии стала реальностью — правда, только на мгновение. Это достижение стало возможным благодаря столкновению субатомных частиц на сверхвысоких скоростях, что позволяет изменять физические характеристики атомов свинца и временно превращать их в золото.

Большой адронный коллайдер обычно используется для столкновения ионов свинца с целью создания сверхплотной и сверхгорячей материи — подобной возникшей сразу после Большого взрыва. В ходе одного из анализов ученые CERN заметили, что в процессе столкновений свинцовые ядра иногда теряют нейтроны или протоны. Поскольку атом свинца имеет всего на три протона больше атома золота, при определенных условиях он может потерять достаточное количество частиц и временно превратиться в золото. Однако это состояние длится только мгновение, после чего атом распадается.

Несмотря на то, что такая трансмутация поражает, она не имеет практического применения для получения золота. В результате экспериментов 2015-2018 годов было получено только 29 пикограмм золота, а в более новых тестах — почти вдвое больше. Однако даже этого объема недостаточно, чтобы изготовить хотя бы мелкое ювелирное украшение.

Поэтому главной целью исследователей является не получение золота, а более глубокое понимание физических процессов, лежащих в основе таких преобразований.

"Впечатляет, что наши детекторы могут обрабатывать лобовые столкновения, создавая тысячи частиц, в то же время являясь чувствительными к столкновениям, где одновременно образуется лишь несколько частиц, что позволяет изучать электромагнитные процессы "ядерной трансмутации", — заявил Марко Ван Леувен, представитель проекта "Эксперимент на большом ионном коллайдере" на БАК.

Напомним, 12 мая цены на золото упали на 3% до $3224,34 после того, как США и Китай заявили, что договорились о снижении взаимных пошлин.