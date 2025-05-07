Золото дешевеет на фоне надежд на улучшение торговли между США и Китаем

Золото дешевеет на фоне положительных сигналов торговых отношений США и Китая и напряженного ожидания политических сигналов от Федерального резерва.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена золота снизилась на 1,3% до 3383,88 доллара за унцию. Это падение произошло после почти 3% роста во время предыдущей торговой сессии.

Снижение стоимости золота связывается с усилением интереса инвесторов к рисковым активам, что характерно для периодов рыночного оптимизма. Такая динамика может свидетельствовать о положительных ожиданиях, вызванных сигналами о возобновлении реальных торговых переговоров между США и Китаем.

В эти выходные в Швейцарии запланирована встреча министра финансов США Скотта Бессента и главного торгового переговорщика Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хе Лифенгом. Ожидается, что переговоры будут касаться возобновления торгового диалога между двумя экономическими гигантами.

Золото снова в центре внимания инвесторов

В прошлом месяце США и Китай ввели взаимные тарифы, что привело к торговой войне, усилившей опасения по поводу глобальной рецессии. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение следующих двух недель администрация рассмотрит возможные торговые соглашения, чтобы определить, какие из них могут быть приняты.

Одновременно внимание рынка сосредоточено на заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое состоится в тот же день. Ожидается, что Федеральная резервная система США удержит процентные ставки на нынешнем уровне. Аналитики считают, что ФРС будет оставаться осторожной, пытаясь оценить влияние торговой войны на экономический рост и инфляцию.

Трейдеры прогнозируют возможное понижение ставок на 80 базисных пунктов до конца года, начиная с июля. Также ожидаются комментарии главы ФРС Джерома Павелла, которые могут дать подсказки о возможных сроках последующего снижения ставок.

Золото, традиционно считающееся защитой от экономической и политической неопределенности, обычно процветает в условиях низких процентных ставок.

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.