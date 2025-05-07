Золото дешевшає на тлі надій на покращення торгівлі між США та Китаєм

Золото дешевшає на фоні позитивних сигналів у торговельних відносинах США та Китаю й напруженого очікування політичних сигналів від Федерального резерву.

Про це інформує Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна золота знизилася на 1,3%, до 3383,88 долара за унцію. Це падіння відбулося після майже 3% зростання під час попередньої торгової сесії.

Зниження вартості золота пов'язують із посиленням інтересу інвесторів до ризикових активів, що характерно для періодів ринкового оптимізму. Така динаміка може свідчити про позитивні очікування, викликані сигналами про відновлення реальних торговельних переговорів між США та Китаєм.

Цими вихідними у Швейцарії запланована зустріч міністра фінансів США Скотта Бессента та головного торговельного переговорника Джеймісона Гріра з віцепрем’єром Держради КНР Хе Ліфенгом. Очікується, що перемовини стосуватимуться відновлення торговельного діалогу між двома економічними гігантами.

Золото знову в центрі уваги інвесторів

Минулого місяця США та Китай запровадили взаємні тарифи, що призвело до торговельної війни, яка посилила побоювання щодо глобальної рецесії. Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом наступних двох тижнів адміністрація розгляне можливі торговельні угоди, щоб визначити, які з них можуть бути прийняті.

Одночасно увага ринку зосереджена на засіданні Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), яке відбудеться того ж дня. Очікується, що Федеральна резервна система США утримає процентні ставки на нинішньому рівні. Аналітики вважають, що ФРС буде залишатися обережною, намагаючись оцінити вплив торговельної війни на економічне зростання та інфляцію.

Трейдери прогнозують можливе зниження ставок на 80 базисних пунктів до кінця року, починаючи з липня. Також очікуються коментарі голови ФРС Джерома Павелла, що можуть дати підказки щодо можливих термінів наступного зниження ставок.

Золото, яке традиційно вважається захистом від економічної та політичної невизначеності, зазвичай процвітає за умов низьких процентних ставок.

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.