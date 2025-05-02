Торговельна війна: Китай готовий до переговорів з США щодо тарифів

Китай заявив, що розглядає пропозицію Вашингтона щодо переговорів стосовно високих тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. За даними Міністерства торгівлі КНР, Штати запропонували Китаю провести переговори щодо 145-відсоткових тарифів Трампа, і Пекін готовий до обговорення цієї ініціативи.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Китай постійно відкидав інформацію про спроби домовитися зі Штатами щодо скасування тарифів, демонструючи натомість позицію очікування першого кроку від Вашингтона.

Рішення Трампа запровадити імпортні мита у розмірі 145% на Пекін ухвалене в особливо складний для Китаю час, який бореться з дефляцією через повільне економічне зростання та тривалу кризу на ринку нерухомості.

Пекін висловив своє обурення щодо тарифів, які, на його думку, є рівносильними цькуванню та не можуть зупинити зростання другої за величиною економіки світу.

Китай, паралельно з активною пропагандистською кампанією проти американських мит, тихо сформував перелік товарів зі США, які будуть звільнені від його власних 125% імпортних зборів у якості відповідного кроку. До цього списку увійшли окремі фармацевтичні товари, мікрочипи та авіаційні реактивні двигуни.

З боку США, посадовці, зокрема міністр фінансів Скотт Бессент та економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, також висловили сподівання на прогрес у послабленні торговельної напруженості.

«Я впевнений, що китайці захочуть досягти угоди. І, як я вже казав, це буде багатоетапний процес. Спочатку нам потрібно деескалювати, а потім... ми почнемо зосереджуватися на більшій торговельній угоді», – сказав Бессент в інтерв’ю Fox Business Network цього тижня.

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.