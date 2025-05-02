- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Торговая война: Китай готов к переговорам с США по тарифам
Китай заявил, что рассматривает предложение Вашингтона касательно переговоров по высоким тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом. По данным Министерства торговли КНР, Штаты предложили Китаю провести переговоры по 145-процентным тарифам Трампа, и Пекин готов к обсуждению этой инициативы.
Об этом пишет Reuters.
Как отмечается, Китай постоянно отвергал информацию о попытках договориться со Штатами по отмене тарифов, демонстрируя позицию ожидания первого шага от Вашингтона.
Решение Трампа ввести импортные пошлины в размере 145% на Пекин принято в особо сложное для Китая время, борющееся с дефляцией из-за медленного экономического роста и продолжающегося кризиса на рынке недвижимости.
Пекин выразил свое возмущение относительно тарифов, которые, по его мнению, равносильны травле и не могут остановить рост второй по величине экономики мира.
Китай, параллельно с активной пропагандистской кампанией против американских пошлин, тихо сформировал перечень товаров из США, которые будут освобождены от его собственных 125% импортных сборов в качестве ответного шага. В этот список вошли отдельные фармацевтические товары, микрочипы и авиационные реактивные двигатели.
Со стороны США, чиновники, в том числе министр финансов Скотт Бессент и экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, также выразили надежду на прогресс в ослаблении торговой напряженности.
"Я уверен, что китайцы захотят добиться соглашения. И, как я уже говорил, это будет многоэтапный процесс. Сначала нам нужно деэскалировать, а потом... мы начнем сосредотачиваться на большем торговом соглашении", – сказал Бессент в интервью Fox Business Network на этой неделе.
Торговая война США и Китая
С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.
Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.
После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.