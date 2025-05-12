Золото упало в цене на фоне договоренностей США и Китая о снижении взаимных пошлин

В понедельник, 12 мая, цены на золото упали на 3% до $3224,34 после того, как США и Китай заявили, что договорились о снижении взаимных пошлин, что привело к росту доллара и снижению привлекательности драгметалла, как убежища во времена токовой войны.

Об этом сообщает агентство R euters.

Спотовая цена на золото в 3224,34 доллара за унцию — самый низкий показатель с 1 мая. Фьючерсы на золото в США упали на 3,5% - до 3228,10 доллара.

Спад напряженности между Китаем и США, а также снижение пошлин на 90 дней снижают спрос на активы-убежища, такие как золото . В краткосрочной перспективе цены, пожалуй, останутся нестабильными. Однако более высокие тарифы по-прежнему сдерживают экономический рост и, вероятно, заставят центральные банки снизить. цен для увеличения рисков", — считает аналитик UBS Джованни Стауново.

Тем временем индекс доллара подскочил более чем на 1% по сравнению с конкурентами, что сделало золото дороже для владельцев других валют. Ожидается, что золото будет падать, поскольку доллар может укрепиться, а

Кроме того, как отметил старший аналитик по сырьевым товарам в Reliance Secur Джигар Триведи, снижение геополитического риска может "вредить спросу на активы-убежища... желтый металл может упасть до 3200 долларов за унцию в ближайшем будущем".

Спотовые цены на серебро снизились на 2,3% до 31,96 долларов за унцию, платина упала на 1,2% до 983,44 долларов, а палладий снизился на 0,9% до 967,35 долларов.

Напомним, 7 мая с олото подешевело на фоне положительных сигналов в торговых отношениях США и Китая и напряженного ожидания политических сигналов от Федерального резерва.