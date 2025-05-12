Золото впало у ціні на тлі домовленостей США та Китаю про зниження взаємних мит

У понеділок, 12 травня, ціни на золото впали на 3% до $3224,34 після того, як США та Китай заявили, що домовилися про зниження взаємних мит, що призвело до зростання долара та зниження привабливості дорогоцінного металу, як притулку в часи торовельної війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото у 3224,34 долара за унцію є найнижчим показником з 1 травня. Ф'ючерси на золото в США впали на 3,5% — до 3228,10 долара.

"Спад напруженості між Китаєм і США, а також зниження мит на 90 днів знижують попит на активи-притулку, такі як золото. У короткостроковій перспективі ціни, мабуть, залишаться нестабільними. Однак вищі тарифи, як і раніше, стримують економічне зростання і, ймовірно, змусять центральні банки знизити відсоткові ставки цього року. Крім того, центральні банки можуть використати це зниження цін для збільшення ризиків", — вважає аналітик UBS Джованні Стауново.

Тим часом, індекс долара підскочив більш ніж на 1% порівняно з конкурентами, що зробило золото дорожчим для власників інших валют. Очікується, що золото падатиме, оскільки долар може зміцнитися, а

Крім того, як зазначив старший аналітик із сировинних товарів у Reliance Secur Джигар Тріведі, зниження геополітичного ризику може "нашкодити попиту на активи-притулку... жовтий метал може впасти до 3200 доларів за унцію в найближчому майбутньому".

Спотові ціни на срібло знизилися на 2,3% до 31,96 доларів за унцію, платина впала на 1,2% до 983,44 доларів, а паладій знизився на 0,9% до 967,35 доларів.

Нагадаємо, 7 травня золото подешевшало на тлі позитивних сигналів у торговельних відносинах США та Китаю й напруженого очікування політичних сигналів від Федерального резерву.