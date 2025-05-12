Вчені досягли мрії алхіміків: свинець став золотом за допомогою Великого адронного колайдера

Вчені Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) вперше змогли перетворити свинець на золото за допомогою Великого адронного колайдера (ВАК). Це стало можливим завдяки потужним енергетичним умовам прискорювача частинок, відтворивши одну з головних цілей середньовічної алхімії — хоч і на частку секунди.

Про це повідомляє Еngadget.

Наукова алхімія: свинець став золотом

Одна з головних цілей середньовічної алхімії стала реальністю — щоправда, лише на мить. Це досягнення стало можливим завдяки зіткненню субатомних частинок на надвисоких швидкостях, що дозволяє змінювати фізичні характеристики атомів свинцю та тимчасово перетворювати їх на золото.

Великий адронний колайдер зазвичай використовується для зіткнення іонів свинцю з метою створення надщільної і надгарячої матерії — подібної до тієї, що виникла одразу після Великого вибуху. У ході одного з аналізів вчені CERN помітили, що в процесі зіткнень свинцеві ядра іноді втрачають нейтрони або протони. Оскільки атом свинцю має лише на три протони більше, ніж атом золота, за певних умов він може втратити достатню кількість частинок і тимчасово перетворитися на золото. Проте цей стан триває лише мить, після чого атом розпадається.

Незважаючи на те, що така трансмутація вражає, вона не має практичного застосування для добування золота. У результаті експериментів 2015–2018 років було отримано лише 29 пікограмів золота, а в новіших тестах — майже вдвічі більше. Однак навіть цього обсягу недостатньо, щоб виготовити хоча б дрібну ювелірну прикрасу.

Тому головною метою дослідників є не отримання золота, а глибше розуміння фізичних процесів, що лежать в основі таких перетворень.

"Вражає, що наші детектори можуть обробляти лобові зіткнення, створюючи тисячі частинок, водночас будучи чутливими до зіткнень, де одночасно утворюється лише кілька частинок, що дозволяє вивчати електромагнітні процеси "ядерної трансмутації", — заявив Марко Ван Леувен, речник проекту "Експеримент на великому іонному колайдері" на ВАК.

Нагадаємо, 12 травня ціни на золото впали на 3% до $3224,34 після того, як США та Китай заявили, що домовилися про зниження взаємних мит.