Золото знову дорожчає після тижневого мінімуму через тарифне перемир'я між США та Китаєм

Після падіння до більш ніж тижневого мінімуму напередодні, у вівторок, 13 травня, золото знову подорожчало, оскільки покупці скористалися нижчими цінами. Тиск на ціни чинило тимчасове припинення тарифної війни між США та Китаєм, що призвело до зростання інтересу до більш ризикованих інструментів та ослаблення позицій золота як надійного активу.

Про це пише Reuters.

Станом на 08:39 за київським часом, спотова ціна на золото зросла на 0,6% до $3254,39 за унцію. На попередній сесії було зафіксовано падіння на 2,7%. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1% до $3258,70.

Минулого місяця США та Китай запровадили взаємні каральні мита, що спровокувало торговельну війну. Але після двох днів переговорів у Женеві країни оголосили про зниження тарифів на наступні три місяці.

"На поточних рівнях відбувається певне скуповування золота як недооціненого активу, що допомагає підтримувати ціну, незважаючи на загальні кращі перспективи глобального зростання завдяки покращенню відносин між США та Китаєм", - зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Золото, яке традиційно вважається активом-притулком у часи політичної та економічної невизначеності, зазвичай зростає в умовах низьких процентних ставок.

Тим часом Citi прогнозує продовження короткострокової консолідації в діапазоні $3000-3300 і знизив 0-3-місячний ціновий орієнтир до $3150.

Спотова ціна на срібло зросла на 1,5% до $33,10 за унцію, платина подорожчала на 1,2% до $987,85, а паладій додав 0,6% і сягнув $950,95.

Керівниця Федеральної резервної системи Адріана Куглер заявила, що призупинення імпортних зборів зменшує ймовірність того, що центральному банку США доведеться знижувати процентні ставки у відповідь на економічне уповільнення.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 травня, ціни на золото впали на 3% до $3224,34 після того, як США та Китай заявили, що домовилися про зниження взаємних мит, що призвело до зростання долара та зниження привабливості дорогоцінного металу, як притулку в часи торовельної війни.