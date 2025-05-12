Біткоїн вище $105 000, зростання акцій та долара: як відреагували світові ринки на угоду США та Китаю

На тлі послаблення торгової напруженості між США та Китаєм біктоїн підлетів вище $105 тис. Інші ринки також показують зростання: ф'ючерси на американські фондові індекси підскочили, а долар зріс.

Згідно з даними Coinmarketcap, станом на 03:05 по Києву ціна криптовалюти сягала 105 032 долара (зростання на 0,34%). Згодом вона дещо знизилася - на 11:15 показник біткоїна був на рівні 104 178 доларів.

Ці фактори можуть підняти вартість біткоїна до нових максимумів і перевищить 109 350 дол. Адже ринки позитивно відреагують на потенційне уповільнення квітневого індексу споживчих цін у США.

Долар зміцнився

Як пише Reuters, у понеділок спостерігалося зростання ф'ючерсів на акції Уолл-стріт та зміцнення долара відносно його конкурентів серед безпечних активів.

Долар зміцнився відносно швейцарського франка та ієни, але ослаб відносно юаня і валют, чутливих до економіки Китаю, на очікуваннях, що найбільший у світі експортер отримає вигоду після зниження торговельної напруженості.

Долар додав майже 0,5% до єни, що є безпечною гаванню, досягнувши 146,03, хоча й відстав від раннього п'ятитижневого піку в 146,31. Євро впав на 0,2% до 1,1224 долара, а індекс долара трохи зріс на 0,2% до 100,60.

Фондові ринки демонструють зростання

Азійські фондові ринки переважно зросли в понеділок, підтримані оптимізмом щодо прогресу в торговельних переговорах між США та Китаєм, а також ознаками послаблення геополітичної напруженості.

Японський індекс Nikkei додав 0,3%, а південнокорейський Kospi зріс на 0,6%. Китайські CSI 300 піднялися на 0,8%, а юань зміцнився на 0,2% (до 7,22 за долар). Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 1,4%, а на Nasdaq – на 1,9%, Hang Seng у Гонконзі — на 0,9%.

Європейські ф'ючерси також показали позитивну динаміку: EUROSTOXX 50 додав 0,9%, FTSE – 0,3%, а DAX – 0,8%.

Інвестори уважно стежать за подальшими деталями торговельних переговорів між США та Китаєм, а також за майбутніми економічними даними, щоб оцінити подальші перспективи глобальної економіки.

Нагадаємо, у Женеві делегації США та Китаю провели перші двосторонні переговори високого рівня після запровадження обопільних тарифів. Сторони домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.