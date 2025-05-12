Биткоин выше $105 000, рост акций и доллара: как отреагировали мировые рынки на соглашение США и Китая

На фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем биктоин подлетел свыше $105 тыс. Другие рынки также показывают рост: фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.

Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 03:05 по Киеву цена криптовалюты достигала 105 032 доллара (рост на 0,34%). Впоследствии она несколько снизилась – на 11:15 показатель биткоина был на уровне 104 178 долларов.

Эти факторы могут поднять стоимость биткоина до новых максимумов и превысить 109 350 дол. А ведь рынки положительно отреагируют на потенциальное замедление апрельского индекса потребительских цен в США.

Доллар укрепился

Как пишет Reuters, в понедельник наблюдался рост фьючерсов на акции Уолл-стрит и укрепление доллара по отношению к его конкурентам среди безопасных активов.

Доллар укрепился в отношении швейцарского франка и иены, но ослаб относительно юаня и валют, чувствительных к экономике Китая, на ожиданиях, что крупнейший в мире экспортер извлечет выгоду после снижения торговой напряженности.

Доллар прибавил почти 0,5% к иене, что является безопасной гаванью, достигнув 146,03, хотя и отстал от раннего пятинедельного пика в 146,31. Евро упал на 0,2% до 1,1224 доллара, а индекс доллара немного вырос на 0,2% до 100,60.

Фондовые рынки демонстрируют рост

Азиатские фондовые рынки преимущественно выросли в понедельник, поддержанные оптимизмом прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также признаками ослабления геополитической напряженности.

Японский индекс Nikkei прибавил 0,3%, а южнокорейский Kospi вырос на 0,6%. Китайские CSI 300 поднялись на 0,8%, а юань укрепился на 0,2% (до 7,22 за доллар). Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,4%, а на Nasdaq – на 1,9%, Hang Seng в Гонконге – на 0,9%.

Европейские фьючерсы также показали положительную динамику: EUROSTOXX 50 прибавил 0,9%, FTSE – 0,3%, а DAX – 0,8%.

Инвесторы внимательно следят за дальнейшими деталями торговых переговоров между США и Китаем, а также будущих экономических данных, чтобы оценить дальнейшие перспективы глобальной экономики.

Напомним, в Женеве делегации США и Китая провели первые двусторонние переговоры высокого уровня после введения обоюдных тарифов. Стороны договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.