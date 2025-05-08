Биткоин снова пересек отметку в $100 000

8 мая биткоин впервые за несколько месяцев преодолел психологическую отметку в 100 тысяч долларов США, возобновив рост после периода понижения. Основным фактором, подтолкнувшим криптовалюту вверх, стала новость о прорыве в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Великобританией.

Об этом пишет Reuters.

К середине дня курс биткоина достиг $101 329, что на 4,7% выше, чем в предыдущий день. Таким образом, цифровая валюта вернулась к положительной динамике за год, хотя пока не достигла январского максимума в $109 000.

По состоянию на 20:25 стоимость биткоина составляла 101 447 долларов.

Скриншот из Binance

Новый торговый договор, заключенный президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, предусматривает сохранение 10% тарифов на британский импорт в США. В то же время Великобритания снизит свои импортные тарифы до 1,8% и предоставит американским товарам более широкий доступ к своему рынку.

Это первое соглашение такого уровня после возобновления торговой политики администрации Трампа в начале 2025 года.

По словам соучредителя криптовалютной платформы Nexo Антони Тренчева, возвращение к отметке в $100 000 — яркое свидетельство биткойной способности к быстрому восстановлению.

Эксперты добавляют, что кроме торговых новостей, положительно на биткойный курс повлияли и другие факторы: ослабление геополитического напряжения, приток институциональных средств в криптофонды и меры по монетарному стимулированию в Китае.

Другие криптовалюты, в частности эфир, не демонстрируют такого восстановления — второй по капитализации токен все еще торгуется на 50% ниже своих пиковых значений конца 2024 года.

Добавим, что в начале мая биткоин снова стремительно начал приближаться к отметке 100 000 долларов, достигнув самого высокого уровня за последние несколько месяцев. При том, что в феврале он рухнул до $79 тысяч.