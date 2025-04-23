Рынок криптоактивов готовится к полноценному запуску: какие изменения предполагает обновленный законопроект

24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит доработанный вариант законопроекта о виртуальных активах. Документ охватывает ключевые аспекты регулирования рынка криптоактивов: определяет порядок обращения, устанавливает ответственные регуляторы и вводит налоговые правила для физических и юридических лиц.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Украине есть действующий закон о виртуальных активах, но он не работает из-за отсутствия налоговых изменений, без которых документ не может вступить в силу. Новый документ должен стать очередным шагом к полноценному запуску рынка криптоактивов в Украине.

Законопроект предусматривает как обновление регуляторной части, так и введение конкретных норм по налогообложению. По словам Железняка, этот документ также адаптирует украинское законодательство к европейскому — в частности, к требованиям регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), регулирующего крипторинок в ЕС.

Ожидается, что депутаты внесут свои предложения в окончательный вариант документа, а обсуждение с Международным валютным фондом относительно деталей продолжается.

"Это еще не финальная версия, но очень важный промежуточный этап", — подчеркнул Железняк.

Регулировка рынка криптовалют

Железняк сообщил, что законопроект предусматривает, в частности, изменение регулятора — если раньше предполагалось, что ответственность будет возложена на Национальную комиссию по ценным бумагам, теперь, вероятно, эту функцию выполнит Национальный банк Украины. Окончательное решение, однако, будет оставаться за Кабинетом министров, и оно еще не согласовано.

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов – их делят на три основные категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирования — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Налоговые изменения для физических и юридических лиц

Отдельная часть законопроекта посвящена налоговым изменениям. Для физических лиц предлагается уплачивать налог на прибыль по итогам года, по доходу от продаж минус расходы на покупку.

Кроме того, до конца 2025 года будет действовать льготная ставка НДФЛ – 5% вместо стандартных 18%.

Для юридических лиц предусмотрен механизм налогообложения, аналогичный операциям с ценными бумагами, с возможностью корректировки финансового результата. Компаниям, не имеющим соответствующей лицензии, будет запрещено проводить криптооперации во избежание злоупотреблений.

Также в сфере крипт нельзя будет работать на упрощенной системе налогообложения, в частности в статусе ФЛП.

НДС не будет применяться к большинству криптоопераций, за исключением NFT и активов, подтверждающих права на услуги или имущество.

Железняк отметил, что администрирование криптобирж и платформ предусматривает обязательную передачу данных в налоговую, согласно международным стандартам прозрачности, за невыполнение которых предусматриваются штрафы.

Процедура рассмотрения законопроекта

После рассмотрения в комитете документ вынесут на первое чтение в сессионный зал, после чего он будет отправлен на доработку.

Железняк добавил, что МВФ и НБУ предлагали отложить разбирательство до октября, однако депутаты решили ускорить процесс. Прогнозируется, что основные налоговые положения вряд ли претерпевают существенные изменения, однако остальные детали могут изменяться до второго чтения.

Отметим, что накануне председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал, что предлагается самая простая и понятная модель налогообложения – налогообложение прибыли. продажи этих активов.

"Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом", — добавил Гетманцев.

Еще в феврале Гетманцев сообщал, что легализация криптовалют в Украине запланирована на лето 2025 года.

Из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.