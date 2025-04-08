В НБУ рассказали, когда подготовят законопроект о виртуальных активах

Законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен к октябрю 2025 г. с привлечением технической помощи международных партнеров.

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Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, законопроект будет базироваться на европейской директиве MiCA, которая предусматривает, что даже снабженные понятными базовыми активами токены приемлемы только в том случае, если это обеспечение находится в Европе.

"Регулирование этого рынка в странах ЕС обычно осуществляется совместно: центральные банки концентрируются на токенах, обеспеченных валютами или деньгами, регуляторы рынка ценных бумаг или министерства финансов – на всех остальных", — подчеркнула Рожкова.

Она отметила, что Украина вместе с международными партнерами четко определит, кто из регуляторов будет за что отвечать, но заверила, что регулятором точно не будет Минцифры из-за позиции Международного валютного фонда.

"Итак, если Минцифры в авангарде передовых технологий, их опыт и видение следует использовать при разработке законопроекта", — считает Рожкова.

Первая заместитель главы НБУ рассказала, что после принятия закона о виртуальных активах регулятор будет разрабатывать свои внутренние нормативно-правовые акты, ведь рынок потребует упорядочения.

"Важно сохранить макрофинансовую стабильность, поэтому нельзя, чтобы виртуальные активы заменили собой деньги. Мы должны обеспечить прозрачность операторов, учитывая требования финансового мониторинга, защитить финансовую систему от утечки капитала, защитить население", — убеждена Рожкова.

Она отметила, что из-за рассредоточенности криптогаманцев регулировать и ограничивать их будет сложно, а также риск легализации и уклонения от налогообложения.

"Не все люди в этом разбираются. Поэтому вопрос работы с населением крайне важен", — констатировала первая заместитель главы НБУ.

Также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала модель распределения полномочий регуляторов на рынке виртуальных активов и недавно представила ее миссии МВФ и Совету по финансовой стабильности. Комиссия предлагает выступать регулятором всех виртуальных активов, связанных с материальным активом, или asset-referenced token (ART), тогда как НБУ будет регулировать money token, для которых базовым активом являются деньги.

Легализация криптовалюты

Украина понесла значительные экономические потери из-за отсутствия регулирования криптосферы, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений. Решением этого вопроса должен стать законопроект №10225-1, разработанный Минцифры совместно с бизнесом. Он был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре 2024 года.

Законопроект №10225-1 предусматривает: