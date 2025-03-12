Криптобиржа Kuna прекращает работу: основатель сообщил о сроках вывода средств

Криптовалютная биржа Kuna призвала своих пользователей вывести все активы до 30 апреля в связи с прекращением работы платформы.

Об этом сообщил основатель платформы Михаил Чобанян.

"Раслали сегодня письма о закрытии KUNA. Интересно, как цикл завершился в свой же день рождения — 11 марта, ровно через 11 лет. И снова магия единицы. Значит, иду по правильному пути", — написал он.

Чобанян предупредил, что с 1 мая серверы уже не будут работать и вывести средства можно будет только из-за обращения по email. А это будет долго и неловко.

В письме основатель KUNA заявил, что "настал момент забрать свою крипту", и напомнил, что криптовалюта принадлежит пользователям только тогда, когда у них есть ключи от холодных кошельков.

Он добавил, что Kuna выполнила свое назначение и "пора закрыть этот раздел". Чобанян также сообщил, что его следующие проекты будут в сфере GovTech и ИИ. По его словам, это будут системы, основанные на новой форме управления – симбиократии.

Напомним, по распоряжению Госспецсвязи криптобиржа Kuna была официально заблокирована на территории Украины. Интернет-провайдеры уже начали блокировать доступ к платформе, а пользователи получили соответствующие предупреждения по электронной почте.

Михаил Чобанян – пионер криптовалютного рынка в Украине, а его проект криптобиржи Kuna стал одной из крупнейших площадок торговли криптой в Украине. Ранее в интервью Delo.ua он выразил разочарование украинским крипторинком и сомнения в его развитии.