Украинская криптобиржа Kuna прекращает деятельность – основатель

Украинская криптовалютная биржа Kuna, работавшая на рынке почти 11 лет, прекращает свою коммерческую деятельность во всех странах.

Об этом сообщил основатель платформы Михаил Чобанян в своем Telegram-канале.

"Поэтому пришло время непростых решений – Kuna полностью сворачивает свою деятельность во всех странах", – заявил Чобанян, подчеркнув, что биржа как раз сворачивает деятельность, но не будет продана.

Решение закрыть платформу было принято после того, как 23 января Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности Украины, что привело к блокированию Kuna украинскими операторами связи.

Чобанян отметил, что пользователи биржи будут два месяца на вывод своих активов. Он также напомнил о важности хранения криптовалют на холодных кошельках.

"Не храните деньги на централизованных сервисах, в том числе и у Kuna. Пока они там, то это не ваши деньги. Сатоши Накамото дал нам инструмент – холодные мультисиг-кошельки, вот и пользуйтесь ими", — отметил он.

Дальнейшие планы Чобаняна

Чобанян, фактически пионер криптовалютного рынка в Украине, пояснил, что решил покинуть бизнес, чтобы сосредоточиться на новых проектах, в частности на концепции Symbiocracy – инициативе, связанной с ИТ-индустрией и разработкой программного обеспечения.

"Как бы это странно ни звучало, но бизнес очень отвлекает и, самое важное, не позволяет мне войти в этот новый мировой порядок в нейтральном статусе", — заявил Чобанян.

Он добавил, что стерильный от клиентских данных код платформы продолжит существовать в других проектах, но с другими участниками.

Основатель Kuna также анонсировал обсуждение грядущих изменений в криптоиндустрии на ежегодной конференции в Лугано в мае.

Напомним, по распоряжению Госспецсвязи криптобиржа Kuna была официально заблокирована на территории Украины. Интернет-провайдеры уже начали блокировать доступ к платформе, а пользователи получили соответствующие предупреждения по электронной почте.