Українська криптобіржа Kuna припиняє діяльність - засновник

Українська криптовалютна біржа Kuna, яка працювала на ринку майже 11 років, припиняє свою комерційну діяльність у всіх країнах.

Про це повідомив засновник платформи Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі.

"Тому настав час непростих рішень – Kuna повністю згортає свою діяльність у всіх країнах", – заявив Чобанян, наголосивши, що біржа саме згортає діяльність, але не буде продана.

Рішення закрити платформу було ухвалене після того, як 23 січня Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки України, що призвело до блокування Kuna українськими операторами зв’язку.

Чобанян зазначив, що користувачі біржі матимуть два місяці на виведення своїх активів. Він також нагадав про важливість зберігання криптовалют на холодних гаманцях.

"Не зберігайте гроші на централізованих сервісах, у тому числі й у Kuna. Поки вони там, то це не ваші гроші. Сатоші Накамото дав нам інструмент – холодні мультисиг-гаманці, от і користуйтеся ними", - зазначив він.

Подальші плани Чобаняна

Чобанян, який фактично є піонером криптовалютного ринку в Україні пояснив, що вирішив покинути бізнес, щоб зосередитися на нових проєктах, зокрема на концепції Symbiocracy – ініціативі, пов’язаній із ІТ-індустрією та розробкою програмного забезпечення.

"Як би це дивно не звучало, але бізнес дуже відволікає і, найважливіше, не дозволяє мені увійти до цього нового світового порядку в нейтральному статусі", – заявив Чобанян.

Він додав, що стерильний від клієнтських даних код платформи продовжить існувати в інших проєктах, але з іншими учасниками.

Засновник Kuna також анонсував обговорення майбутніх змін у криптоіндустрії на щорічній конференції в Лугано у травні.

Нагадаємо, за розпорядженням Держспецзв’язку криптобіржа Kuna була офіційно заблокована на території України. Інтернет-провайдери вже розпочали блокування доступу до платформи, а користувачі отримали відповідні попередження електронною поштою.