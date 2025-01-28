В Україні заблокували криптовалютну біржу Kuna

За розпорядженням Держспецзв’язку криптобіржа Kuna офіційно заблокована на території України. Інтернет-провайдери вже розпочали блокування доступу до платформи, а користувачі отримали відповідні попередження електронною поштою.

Як повідомив засновник Kuna Михайло Чобанян, доступ до біржі втратили тільки українські користувачі, оскільки інфраструктура майданчика перебуває на хмарних серверах у Європі. Він заявив, що сподівається найближчим часом отримати інформацію про суть претензій з боку Бюро економічної безпеки, оскільки представників компанії не було запрошено на судове засідання.

"Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано. Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР (золотовалютних резервів - ред.) та ціною мемкоїна TRUMP", - додав Чобанян.

У розпорядженні Держспецзв'язку від 22 січня 2025 року вказується, що блокування здійснене через ухвалу Шевченківського районного суду Києва за зверненням БЕБ.

Скриншот розпорядження Держспецзв’язку про блокування Kuna.io

Після цього більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку та заблокували криптобіржу Kuna, а користувачі отримали електронною поштою листи про блокування сервісу в Україні від засновника, пише dev.ua. Що буде з криптобіржою далі, Чобанян пообіцяв повідомити згодом, як буде щось відомо.

Скриншот листа про блокування від Kuna

На момент публікації Delo.ua не вдалося зайти на Kuna.io через мобільний інтернет "Київстару" та "Vodafone Україна", як і через інтернет-провайдера "Інформаційні технології". Водночас у абонента "Тріолану" сторінка біржі відкрилася - повідомлень про заблокований доступ не було.

Михайло Чобанян – піонер криптовалютного ринку в Україні, а його проєкт криптобіржі Kuna став одним із найбільших майданчиків торгівлі криптою в Україні. Раніше в інтервʼю Delo.ua він висловив розчарування українським крипторинком та сумніви щодо його розвитку.