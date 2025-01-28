Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,95

+0,02

EUR

44,15

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,27

42,25

EUR

44,50

44,30

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні заблокували криптовалютну біржу Kuna

Kuna
Засновником однієї з найбільших криптобірж України є Михайло Чобанян

За розпорядженням Держспецзв’язку криптобіржа Kuna офіційно заблокована на території України. Інтернет-провайдери вже розпочали блокування доступу до платформи, а користувачі отримали відповідні попередження електронною поштою.

Як повідомив засновник Kuna Михайло Чобанян, доступ до біржі втратили тільки українські користувачі, оскільки інфраструктура майданчика перебуває на хмарних серверах у Європі. Він заявив, що сподівається найближчим часом отримати інформацію про суть претензій з боку Бюро економічної безпеки, оскільки представників компанії не було запрошено на судове засідання.

"Цікаво, як усе співпало з моєю участю в Давосі, озвученими Трампом стратегічними планами щодо крипти та початком обговорення закону про крипту в Україні. Можливо, це й ніяк не пов'язано. Криптанам в Україні пояснювати, як вільно користуватися криптою, не потрібно, тому спостерігаємо за криптореволюцією в США, додаванням бітка до ЗВР (золотовалютних резервів - ред.) та ціною мемкоїна TRUMP", - додав Чобанян.

У розпорядженні  Держспецзв'язку від 22 січня 2025 року вказується, що блокування здійснене через ухвалу Шевченківського районного суду Києва за зверненням БЕБ.

Фото 2 — В Україні заблокували криптовалютну біржу Kuna
Скриншот розпорядження Держспецзв’язку про блокування Kuna.io

Після цього більшість провайдерів вже виконали вимогу Держспецзв'язку та заблокували криптобіржу Kuna, а користувачі отримали електронною поштою листи про блокування сервісу в Україні від засновника, пише dev.ua. Що буде з криптобіржою далі, Чобанян пообіцяв повідомити згодом, як буде щось відомо.

Фото 3 — В Україні заблокували криптовалютну біржу Kuna
Скриншот листа про блокування від Kuna 

На момент публікації Delo.ua не вдалося зайти на Kuna.io через мобільний інтернет "Київстару" та "Vodafone Україна", як і через інтернет-провайдера "Інформаційні технології". Водночас у абонента "Тріолану" сторінка біржі відкрилася - повідомлень про заблокований доступ не було.

Михайло Чобанян – піонер криптовалютного ринку в Україні, а його проєкт криптобіржі Kuna став одним із найбільших майданчиків торгівлі криптою в Україні. Раніше в інтервʼю Delo.ua він висловив розчарування українським крипторинком та сумніви щодо його розвитку.

Автор:
Тетяна Бесараб