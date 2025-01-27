Трамп вдарив по криптовалютам: курс біткоїна впав нижче за $100 тисяч

Біткоїн знизився нижче 100 тис. доларів, оскільки трейдери почали фіксувати прибутки після того, як кілька днів тому указ президента Дональда Трампа оголосив індустрію цифрових активів важливим фактором інновацій в США.

Про це інформує Bloomberg.

Про падіння криптовалюти

Криптовалюта впала більш ніж на 6,5%, опустившись нижче 98 тис. доларів у понеділок вранці за європейським часом.

Менші токени зазнали ще більших падінь. Solana і XRP, які зросли після заяви Трампа, знизились приблизно на 11% і 14% відповідно. Другий за величиною токен, Ефір, на певний час втратив більше 8%.

Спад стався після того, як в п’ятницю президент США оголосив про створення робочої групи, яка буде консультувати Білий дім щодо криптовалютної політики.

Зокрема, групі доручено протягом шести місяців розробити нормативно-правову базу для цифрових активів у США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву.

Уточнюється, що цей указ не підтвердив обіцянку Трампа створити біткоїн-резерв, яку він озвучував під час передвиборної кампанії.

Про обіцянки Трампа

Зазначається що ринок цифрових активів значною мірою відреагував на новий порядок, продемонструвавши помірні прибутки після цього.

З моменту перемоги Трампа на виборах у листопаді вартість біткоїна зросла більш ніж на 50%.

Колись Трамп був скептично налаштований до криптовалют, але змінив свою позицію під час передвиборчої кампанії, зокрема через активну участь індустрії в виборах та значні політичні пожертвування.

Він пообіцяв зробити США світовою крипто-столицею, а в грудні назвав венчурного капіталіста Девіда Сакса криптоцарем та лідером у галузі штучного інтелекту.

Його прихильність до криптовалютного сектору була чітко відображена в дні, що передували його інавгурації 20 січня, коли він разом з дружиною Меланією запустили мемкойни — надзвичайно волатильні токени з сумнівною внутрішньою вартістю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.