Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,05

EUR

43,92

+0,25

Готівковий курс:

USD

42,18

42,15

EUR

44,35

44,15

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп вдарив по криптовалютам: курс біткоїна впав нижче за $100 тисяч

Трамп вдарив по криптовалютам: курс біткоїна впав нижче за $100 тисяч
Криптовалюта впала більш ніж на 6,5%, опустившись нижче 98 тис. дол.

Біткоїн знизився нижче 100 тис. доларів, оскільки трейдери почали фіксувати прибутки після того, як кілька днів тому указ президента Дональда Трампа оголосив індустрію цифрових активів важливим фактором інновацій в США.

Про це інформує Bloomberg.

Про падіння криптовалюти

Криптовалюта впала більш ніж на 6,5%, опустившись нижче 98 тис. доларів у понеділок вранці за європейським часом.

Менші токени зазнали ще більших падінь. Solana і XRP, які зросли після заяви Трампа, знизились приблизно на 11% і 14% відповідно. Другий за величиною токен, Ефір, на певний час втратив більше 8%.

Спад стався після того, як в п’ятницю президент США оголосив про створення робочої групи, яка буде консультувати Білий дім щодо криптовалютної політики.

Зокрема, групі доручено протягом шести місяців розробити нормативно-правову базу для цифрових активів у США, а також оцінити можливість створення криптовалютного резерву.

Уточнюється, що цей указ не підтвердив обіцянку Трампа створити біткоїн-резерв, яку він озвучував під час передвиборної кампанії.

Про обіцянки Трампа

Зазначається що  ринок цифрових активів значною мірою відреагував на новий порядок, продемонструвавши помірні прибутки після цього.

З моменту перемоги Трампа на виборах у листопаді вартість біткоїна зросла більш ніж на 50%.

Колись Трамп був скептично налаштований до криптовалют, але змінив свою позицію під час передвиборчої кампанії, зокрема через активну участь індустрії в виборах та значні політичні пожертвування.

Він пообіцяв зробити США світовою крипто-столицею, а в грудні назвав венчурного капіталіста Девіда Сакса криптоцарем та лідером у галузі штучного інтелекту.

Його прихильність до криптовалютного сектору була чітко відображена в дні, що передували його інавгурації 20 січня, коли він разом з дружиною Меланією запустили мемкойни — надзвичайно волатильні токени з сумнівною внутрішньою вартістю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Автор:
Ольга Опенько