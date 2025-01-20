Біткоїн встановив новий історичний максимум у день інавгурації Трампа

Зранку 20 січня, в день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, біткоїн оновив історичний максимум. Ціна криптовалюти досягла позначки $109 тис за монету.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що криптовалюта зросла на 5,5% у понеділок, встановивши новий рекорд. Зростання токена відбулося після того, як Трамп і його дружина Меланія оприлюднили власні мемкойни.

За словами Бена Ель-База, керуючого директора HashKey Global, мемкойни, запущені Трампом і його командою, ще більше прискорили зростання біткойна, оскільки роздрібні торговці чекають, щоб республіканець "підтвердив свою відданість криптоіндустрії".

Також друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3377 за одиницю.

Наразі котирування біткоїна відкотилися до $107 тис, а капіталізація криптовалюти сягнула $2,14 трильйона.

Зауважимо, у грудні біткоїн підскочив до рекордного рівня вище $106 тисяч після того, як новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.

Чому дорожчає криптовалюта?

Нагадаємо, курс біткоїну безперервно зростає з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах президента США (тоді криптовалюта торгувалася на рівні 68 тисяч доларів).

5 грудня біткоїн (Bitcoin) вперше перевищив позначку 100 000 доларів, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому.

Саме після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США розпочалося стрімке ралі криптовалют, оскільки багато криптовалютних магнатів вклали гроші у передвиборчу кампанію, а до Конгресу пройшло багато прихильників криптовалют.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Трамп також розкритикував зусилля демократів щодо регулювання криптовалют. "Якщо ми не приймемо технології криптовалют і біткоїнів, це зроблять Китай і інші країни. Вони стануть домінуючими, а ми не можемо дозволити Китаю бути лідером. Вони вже досягли занадто великого прогресу", — підкреслив Трамп.

Серед його пропозицій — створення президентської консультативної ради з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Це включає використання криптовалют, які вже є у розпорядженні уряду США, отриманих у результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть, моя адміністрація зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", — додав Трамп.

Все це обіцяє велике майбутнє криптовалютному ринку не тільки в США, а й у всьому світі, і гарантує стабільний попит на біткоїн.