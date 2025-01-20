Меланія Трамп запустила власний мемкоїн MELANIA: капіталізація зросла до $1,7 млрд

Дружина Дональда Трампа, колишнього президента США, Меланія Трамп оголосила про запуск мемкоїна MELANIA, створеного на основі блокчейну Solana.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Офіційний мем Меланії в мережі! Ви можете купити $MELANIA зараз", - йдеться в її пості.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

За короткий час капіталізація токена досягла $1,7 млрд, а ціна на момент написання новини становила $11,85.

Розподіл активу та його мета

Згідно з офіційним описом, мемкоїн MELANIA створений не для інвестицій, а для "вираження підтримки" та "залучення до цінностей2. Розподіл токенів заявлено таким чином:

35% — для команди розробників (з вестингом),

20% — для казначейства,

20% — для спільноти,

10% — для забезпечення ліквідності,

15% — для публічного розподілу.

Однак незалежні експерти з платформи Bubblemaps поставили під сумнів офіційну схему розподілу. За їхніми даними, 90% всіх токенів MELANIA знаходяться на одному гаманці, що викликає підозри щодо прозорості проєкту.

Вплив на ринок і проблеми з мережею

Запуск MELANIA викликав неочікувані технічні наслідки. Зростання попиту на токен спричинило перебої в роботі блокчейну Solana та популярних сервісів, таких як Phantom і Moonshot.

За даними порталу DEX Screener, на момент написання токен торгується по $12,33. Капіталізація активу становить $1,7 млрд.

Крім того, новий мемкоїн негативно вплинув на позиції іншого криптоактиву — токена TRUMP, запущеного раніше Дональдом Трампом. Курс TRUMP впав із $72 до $38, після чого частково відновився.

Як зазначено на сайті мемкоїна MELANIA, цей проєкт не має політичного підґрунтя та не пов’язаний із будь-якими політичними кампаніями чи державними органами.

Попри гучний старт і значну капіталізацію, навколо токена вже виникають питання щодо прозорості його розподілу та довгострокових перспектив.

Нагадаємо, 18 січня Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP.

"Мій новий офіційний мем Трампа тут! Приєднуйтесь до моєї особливої ​​спільноти Трампа. Отримайте свій козир зараз", - написав він.