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Меланія Трамп запустила власний мемкоїн MELANIA: капіталізація зросла до $1,7 млрд
Дружина Дональда Трампа, колишнього президента США, Меланія Трамп оголосила про запуск мемкоїна MELANIA, створеного на основі блокчейну Solana.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Офіційний мем Меланії в мережі! Ви можете купити $MELANIA зараз", - йдеться в її пості.
За короткий час капіталізація токена досягла $1,7 млрд, а ціна на момент написання новини становила $11,85.
Розподіл активу та його мета
Згідно з офіційним описом, мемкоїн MELANIA створений не для інвестицій, а для "вираження підтримки" та "залучення до цінностей2. Розподіл токенів заявлено таким чином:
- 35% — для команди розробників (з вестингом),
- 20% — для казначейства,
- 20% — для спільноти,
- 10% — для забезпечення ліквідності,
- 15% — для публічного розподілу.
Однак незалежні експерти з платформи Bubblemaps поставили під сумнів офіційну схему розподілу. За їхніми даними, 90% всіх токенів MELANIA знаходяться на одному гаманці, що викликає підозри щодо прозорості проєкту.
Вплив на ринок і проблеми з мережею
Запуск MELANIA викликав неочікувані технічні наслідки. Зростання попиту на токен спричинило перебої в роботі блокчейну Solana та популярних сервісів, таких як Phantom і Moonshot.
За даними порталу DEX Screener, на момент написання токен торгується по $12,33. Капіталізація активу становить $1,7 млрд.
Крім того, новий мемкоїн негативно вплинув на позиції іншого криптоактиву — токена TRUMP, запущеного раніше Дональдом Трампом. Курс TRUMP впав із $72 до $38, після чого частково відновився.
Як зазначено на сайті мемкоїна MELANIA, цей проєкт не має політичного підґрунтя та не пов’язаний із будь-якими політичними кампаніями чи державними органами.
Попри гучний старт і значну капіталізацію, навколо токена вже виникають питання щодо прозорості його розподілу та довгострокових перспектив.
Нагадаємо, 18 січня Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP.
"Мій новий офіційний мем Трампа тут! Приєднуйтесь до моєї особливої спільноти Трампа. Отримайте свій козир зараз", - написав він.