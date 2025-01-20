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Мелания Трамп запустила собственный мемкоин MELANIA: капитализация выросла до $1,7 млрд

Мелания Трамп запустила собственный мемкоин MELANIA: капитализация выросла до $1,7 млрд
Иллюстрация: delo.ua

Жена Дональда Трампа, бывшего президента США, Мелания Трамп объявила о запуске мемкоина MELANIA, созданного на основе блокчейна Solana.

Об этом она написала в соцсети Х.

"Официальный мем Мелании в сети! Вы можете купить $MELANIA сейчас", — говорится в ее посте.

За короткое время капитализация токена достигла $1,7 млрд, а цена к моменту написания новости составила $11,85.

Распределение актива и его цель

Согласно официальному описанию, мемкоин MELANIA создан не для инвестиций, а для "выражения поддержки" и "привлечения к ценностям 2. Распределение токенов заявлено следующим образом:

  • 35% — для команды разработчиков (с вестингом),
  • 20% — для казначейства,
  • 20% — для сообщества,
  • 10% — для обеспечения ликвидности,
  • 15% — для публичного распределения.

Однако независимые эксперты с платформы Bubblemaps подвергли сомнению официальную схему распределения. По их данным, 90% всех токенов MELANIA находятся на одном кошельке, что вызывает подозрения по поводу прозрачности проекта.

Воздействие на рынок и проблемы с сетью

Запуск MELANIA вызвал неожиданные технические последствия. Рост спроса на токен повлек за собой перебои в работе блокчейна Solana и популярных сервисов, таких как Phantom и Moonshot.

По данным портала   DEX Screener, на момент написания токен торгуется по $12,33. Капитализация актива составляет $1,7 млрд.

Фото 2 — Мелания Трамп запустила собственный мемкоин MELANIA: капитализация выросла до $1,7 млрд

Кроме того, новый мемкоин негативно повлиял на позиции другого криптоактива — токена TRUMP, ранее запущенного Дональдом Трампом. Курс TRUMP упал с $72 до $38, после чего частично восстановился.

Фото 3 — Мелания Трамп запустила собственный мемкоин MELANIA: капитализация выросла до $1,7 млрд

Как указано на сайте мемкоина MELANIA, этот проект не имеет политической подоплеки и не связан с какими-либо политическими кампаниями или государственными органами.

Несмотря на громкий старт и значительную капитализацию, вокруг токена уже возникают вопросы прозрачности его распределения и долгосрочных перспектив.

Напомним, 18 января Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты.    мемкоина $TRUMP.

"Мой новый официальный мем Трампа здесь! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. Получите свой козырь сейчас", —   написал   он.

Автор:
Татьяна Гойденко