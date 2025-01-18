Криптокомпанії виділяють мільйони на інавгурацію Трампа, який запустив власну криптовалюту

Криптовалютна індустрія, яка нещодавно активно інвестувала в політичні кампанії 2024 року, знову демонструє свою впливовість. Цього разу її увага зосереджена на інавгурації Дональда Трампа, який розпочинає другий президентський термін.

Про це пише Рolitico.

Провідні криптовалютні компанії, серед яких Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood та Circle, пожертвували мільйони доларів до інавгураційного фонду Трампа. Кошти підуть на фінансування урочистостей, зокрема й офіційного балу у Вашингтоні, на якому виступить Снуп Догг.

Трамп стане першим президентом США, який відкрито підтримує криптовалюти. У своїй кампанії він обіцяв створити нову систему регулювання цифрових активів, яка буде "написана людьми, що розуміють галузь". Також він анонсував створення консультативної ради з цифрових активів, яку очолять відомі експерти Девід Сакс і Бо Хайнс.

Генеральний директор Blockchain Association Крістін Сміт назвала цей час "історичним моментом", зазначивши, що індустрія готова до тісної співпраці з адміністрацією. Протягом виборчої кампанії криптокомпанії витратили понад 160 мільйонів доларів на підтримку політиків, які виступають за їхні інтереси.

Внески криптовалютних компаній

Повідомляється, що Ripple, яка раніше була об'єктом примусових дій з боку SEC, пожертвувала 5 мільйонів доларів у цифрових токенах. Robinhood виділила 2 мільйони доларів, а Coinbase, Kraken і Circle — по 1 мільйону кожна. Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і очільник юридичного відділу Стюарт Олдероті особисто зустрічалися з Трампом, плануючи подальші спільні ініціативи. Є також менш значні пожертви, від інших компаній.

Активність криптоіндустрії вже викликала обурення серед демократів. Сенатор Елізабет Уоррен заявила, що такі пожертви демонструють спробу "купити уряд". На її думку, це створює ризик того, що інтереси галузі домінуватимуть у регуляторній політиці на шкоду іншим секторам економіки.

Проте представники криптоіндустрії вважають ці внески стратегічним кроком, який допоможе зміцнити їх позиції на ринку за нової адміністрації.

Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти

18 січня Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP.

"Мій новий офіційний мем Трампа тут! Приєднуйтесь до моєї особливої ​​спільноти Трампа. Отримайте свій козир зараз", - написав він.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

За даними Coinmarket, наразі він коштує трохи більше $20 доларів. У першу годину після запуску капіталізація $TRUMP досягла $3 млрд, а зараз — перевищила $4 млрд.

Наразі користувачам доступно 200 млн монет, очікується, що впродовж 3 років їхня загальна пропозиція зросте до 1 млрд.