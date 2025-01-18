Криптокомпании выделяют миллионы на инаугурацию Трампа, запустившего собственную криптовалюту

Криптовалютная индустрия, недавно активно инвестировавшая в политические кампании 2024 года, снова демонстрирует свою влиятельность. В этот раз ее внимание сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, начинающего второй президентский срок.

Об этом пишет Рolitico.

Ведущие криптовалютные компании, среди которых Ripple, Coinbase, Kraken, Robinhood и Circle, пожертвовали миллионы долларов в инаугурационный фонд Трампа. Средства пойдут на финансирование торжества, в том числе и официального балла в Вашингтоне, на котором выступит Снуп Догг.

Трамп станет первым президентом США, открыто поддерживающим криптовалюты. В своей кампании он обещал создать новую систему регулирования цифровых активов, которая будет "написана понимающими отрасль людьми". Также он анонсировал создание консультативного совета по цифровым активам, который возглавят известные эксперты Дэвид Сакс и Бо Хайнс.

Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит назвала это время "историческим моментом", отметив, что индустрия готова к тесному сотрудничеству с администрацией. В течение избирательной кампании криптокомпании потратили более 160 миллионов долларов на поддержку политиков, выступающих за их интересы.

Взносы криптовалютных компаний

Сообщается, что Ripple, ранее являвшаяся объектом принудительных действий со стороны SEC, пожертвовала 5 миллионов долларов в цифровых токенах. Robinhood выделила 2 миллиона долларов, а Coinbase, Kraken и Circle – по 1 миллиону каждая. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и руководитель юридического отдела Стюарт Олдероти лично встречались с Трампом, планируя дальнейшие совместные инициативы. Есть также менее значительные пожертвования от других компаний.

Активность криптоиндустрии уже вызвала негодование среди демократов. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что такие пожертвования демонстрируют попытку "купить правительство". По ее мнению, это создает риск того, что интересы отрасли будут доминировать в регуляторной политике в ущерб другим секторам экономики.

Однако представители криптоиндустрии считают эти взносы стратегическим шагом, который поможет укрепить их позиции на рынке новой администрации.

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

18 января Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP.

"Мой новый официальный мем Трампа здесь! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. Получите свой козырь сейчас", — написал он.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

По данным Coinmarket, сейчас он стоит чуть больше $20 долларов. В первое время после запуска капитализация $TRUMP достигла $3 млрд, а сейчас превысила $4 млрд.

В настоящее время пользователям доступно 200 млн. монет, ожидается, что в течение 3 лет их общее предложение вырастет до 1 млрд. долларов.