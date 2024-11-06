У Конгрес США обрали рекордну кількість прихильників криптовалют – гендиректор Coinbase

Вибори в США у 2024 році продемонстрували історичний успіх криптовалютної тематики, оскільки рекордна кількість кандидатів, які підтримують криптовалюти та блокчейн, була обрана до Палати представників та Сенату.

Про це пише CEO Coinbase Брайан Армстронг.

За даними Армстронга, 219 кандидатів у новообраному Конгресі підтримують криптовалютну індустрію, що, на його думку, означає значний прогрес у легітимізації та прийнятті цифрових активів на законодавчому рівні.

Очікується, що політична підтримка може відігравати ключову роль у майбутньому регулюванні криптовалют у США, зокрема в питаннях оподаткування, захисту прав інвесторів і забезпечення безпеки транзакцій.

Що з курсом біткоїна

Тим часом, на тлі попередніх результатів президентських виборів у США, згідно з якими, Дональда Трампа було обрано 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, курс біткоїна досяг майже $75 тис., встановивши новий історичний рекорд.

Минулий максимум на позначці $73 777 було встановлено у березні 2024 року. Станом на 13.40 год. 6 листопада, за даними Coinmarketcap курс біткоїн становить $74 270.

Обіцянки Трампа щодо криптовалют

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", вже 28 липня 2024 року оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Також наводимо інші актуальні обіцянки Дональда Трампа щодо криптовалют, які він висловив під час своєї передвиборчої кампанії, якщо буде обраний президентом: