Біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши позначку в $106 тисяч

Біткоїн підскочив до рекордного рівня вище $106 тисяч після того, як новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Нещодавно в інтерв'ю CNBC Трамп заявив: "Ми хочемо зробити щось видатне з криптовалютами. Ми не можемо дозволити іншим, наприклад Китаю, випередити нас. Ми хочемо бути лідерами". На запитання про можливість створення крипторезерву, подібного до нафтового, Трамп відповів: "Так, думаю, це можливо".

Зараз уряди країн володіють 2,2% загального обсягу біткоїнів, причому США мають близько 200,000 монет вартістю понад $20 мільярдів. Значні запаси біткоїнів також є у Китаю, Великої Британії, Бутану та Сальвадору.

Аналітики відзначають позитивний вплив новини на ринок криптовалют.

"Ми зараз у зоні невідомих вершин. Наступна мета для біткоїна — $110,000". — зазначив Тоні Сайкамор, аналітик IG.

Інші країни також розглядають можливість створення криптовалютних стратегічних резервів, пише агентство. Однак є й скептики до такого підходу, зокрема, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, який на початку цього місяця порівняв біткоїн із золотом.

"Люди не використовують його як платіжний засіб або як засіб збереження вартості. Він дуже волатильний, він не є конкурентом долара", — вважає Пауелл.

Зауважимо, на момент написання новини біткоїн торгувався на рівні $104,462 (+3,2%).

Чому дорожчає криптовалюта?

Нагадаємо, курс біткоїну безперервно зростає вже майже місяць — з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах президента США (тоді криптовалюта торгувалася на рівні 68 тисяч доларів).

5 грудня біткоїн (Bitcoin) вперше перевищив позначку 100 000 доларів, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому.

Саме після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США розпочалося стрімке ралі криптовалют, оскільки багато криптовалютних магнатів вклали гроші у передвиборчу кампанію, а до Конгресу пройшло багато прихильників криптовалют.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Трамп також розкритикував зусилля демократів щодо регулювання криптовалют. "Якщо ми не приймемо технології криптовалют і біткоїнів, це зроблять Китай і інші країни. Вони стануть домінуючими, а ми не можемо дозволити Китаю бути лідером. Вони вже досягли занадто великого прогресу", — підкреслив Трамп.

Серед його пропозицій — створення президентської консультативної ради з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Це включає використання криптовалют, які вже є у розпорядженні уряду США, отриманих у результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть, моя адміністрація зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", — додав Трамп.

Все це обіцяє велике майбутнє криптовалютному ринку не тільки в США, а й у всьому світі, і гарантує стабільний попит на біткоїн.