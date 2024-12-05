Історичний рекорд: Bitcoin перевищив позначку в $103 тисячі

Біткоїн (Bitcoin) вперше перевищив позначку 100 000 доларів, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому.

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Про це пише Reuters.

Близько 6 години ранку біткоїн перетнув позначку у 103 тисяч доларів.

Курс біткоїну безперервно зростає вже майже місяць — з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах президента США (тоді криптовалюта торгувалася на рівні 68 тисяч доларів).

Монета поставила новий рекорд через кілька годин після оголошення Трампа про те, що він має намір призначити головою Комісії з цінних паперів та бірж Пола Аткінса. Вважається, що він ставиться до регулювання крипторинка лояльніше, ніж його попередник, прихильник Байдена Гері Генслер.

Як відомо, команда новообраного президента США розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої політиці в галузі криптовалют.

Чому дорожчає криптовалюта?

Саме після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США розпочалося стрімке ралі криптовалют, оскільки багато криптовалютних магнатів вклали гроші у передвиборчу кампанію, а до Конгресу пройшло багато прихильників криптовалют.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, який у 2021 році називав криптовалюту "аферою", оголосив про свій намір перетворити США на світового лідера у сфері криптовалют і впровадити більш лояльне регулювання цього сектору.

Трамп також розкритикував зусилля демократів щодо регулювання криптовалют. "Якщо ми не приймемо технології криптовалют і біткоїнів, це зроблять Китай і інші країни. Вони стануть домінуючими, а ми не можемо дозволити Китаю бути лідером. Вони вже досягли занадто великого прогресу", — підкреслив Трамп.

Серед його пропозицій — створення президентської консультативної ради з питань криптовалют та формування національного "запасу" біткоїнів. Це включає використання криптовалют, які вже є у розпорядженні уряду США, отриманих у результаті дій правоохоронних органів.

"Ніколи не продавайте свій біткоїн. Якщо мене оберуть, моя адміністрація зберігатиме 100% всього біткоїна, яким володіє або придбає уряд США в майбутньому", — додав Трамп.

Все це обіцяє велике майбутнє криптовалютному ринку не тільки в США, а й у всьому світі, і гарантує стабільний попит на біткоїн.