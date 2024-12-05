- Категория
- Криптовалюта
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Исторический рекорд: Bitcoin превысил отметку в $103 тысячи
Биткоин (Bitcoin) впервые превысил отметку 100 000 долларов, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад.
Об этом пишет Reuters.
Около 6 часов утра биткоин пересек отметку в 103 тысячи долларов.
Курс биткоина непрерывно растет уже почти месяц — с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США (тогда криптовалюта торговалась на уровне 68 тысяч долларов).
Монета поставила новый рекорд через несколько часов после объявления Трампа о том, что он намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса. Считается, что он относится к регулированию крипторинки более лояльно, чем его предшественник, сторонник Байдена Гэри Генслер.
Как известно, команда вновь избранного президента США рассматривает возможность создания первой в истории Белого дома должности, посвященной политике в области криптовалют.
Почему дорожает криптовалюта?
Именно после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось стремительное ралли криптовалют, поскольку многие криптовалютные магнаты вложили деньги в предвыборную кампанию, а в Конгресс прошли многие сторонники криптовалют.
Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.
Трамп также раскритиковал усилия демократов по регулированию криптовалют. "Если мы не примем технологии криптовалют и биткоинов, это сделают Китай и другие страны. Они станут доминирующими, а мы не можем позволить Китаю быть лидером. Они уже добились слишком большого прогресса", — подчеркнул Трамп.
Среди его предложений — создание президентского консультативного совета по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Это включает использование криптовалют, уже имеющихся в распоряжении правительства США, полученных в результате действий правоохранительных органов.
"Никогда не продавайте свой биткоин. Если меня выберут, моя администрация будет хранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", — добавил Трамп.
Все это обещает большое будущее криптовалютному рынку не только в США, но и во всем мире, и гарантирует стабильный спрос на биткоин.