Законодательство и криптовалюты: какие изменения ждут инвесторов в Украине

К 2024 году рынок виртуальных активов (криптовалют, NFT, децентрализованных финансов (DeFi) и токенизированных активов) вырос до более чем 2,2 триллиона долларов. Все больше инвесторов интересуется этим сектором благодаря разрешению на создание инвестиционных фондов на основе биткоина и популярности Web3 и DeFi. По прогнозам Roland Berger , к 2030 году рынок токенизированных активов может достичь 10,9 трлн долларов, что сделает инвестиции более доступными и выгодными.

Украина сейчас занимает шестое место в мире по использованию криптовалют, активно развивая сектор DeFi. Но действительно ли это свидетельствует об успехе? Вопрос открытый, ведь сторонники криптовалют ценят их как раз за отсутствие какого-либо государственного контроля. В то же время Украина, как и большинство государств, пытается ввести собственные правила игры и урегулировать этот рынок.

Проблемы правовой базы в Украине

Сегодня в Украине нет четких правил для сделок с виртуальными активами. Физические лица могут покупать и продавать криптовалюту, но бизнес по-прежнему остается в неопределенности. К примеру, нет налоговых правил для операций с криптовалютой, хотя доходы от таких операций подлежат общему налогообложению. Таким образом, пользователи могут проводить операции с криптовалютами, но для предпринимателей ситуация остается неопределенной из-за отсутствия должного регулирования.

Текущее состояние законодательства о виртуальных активах

Незадолго до полномасштабного вторжения Верховная Рада приняла Закон Украины "О виртуальных активах" . Однако документ не вступил в силу, потому что ожидает налоговые изменения.

Гражданский кодекс Украины рассматривает виртуальные активы как "цифровые вещи" — это все, что существует в электронном виде, имеет ценность и может быть объектом законного обращения, то есть продаваться, обмениваться и тому подобное, как и любое другое имущество. А согласно Закону об избежании отмывания доходов, их можно использовать для различных финансовых операций — купли-продажи, переводов или инвестиций. Кроме того, виртуальные активы могут быть арестованы в рамках уголовных дел, а государственные служащие должны декларировать их как активы.

В то же время сейчас нет отдельных КВЭДов для криптодеятельности. Однако есть некоторые общие категории, к которым она подходит. К примеру, торговля криптовалютами может входить в категорию вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг. Однако налоги для операций с виртуальными активами четко не прописаны, хотя доходы облагаются общей ставкой налога на доходы физических лиц (18% + военный сбор).

Что дальше: три возможных законопроекта

Существует три варианта налоговых изменений для виртуальных активов:

1. Законопроект №7150 предлагает ставку 5% для сделок с виртуальными активами и освобождения от НДС. Это может провоцировать развитие отрасли.

2. Законопроект №10225 от Национальной комиссии по ценным бумагам предлагает налогообложение виртуальных активов в качестве ценных бумаг, а все операции приравниваются к продаже.

3. Альтернативный проект №10225-1 предлагает дифференцированные налоговые правила для разных видов токенов и освобождение от НДС для большинства сделок.

Таким образом, первый вариант предусматривает упрощенное, льготное налогообложение, в то время как два других содержат больше ограничений. Второй проект приравнивает виртуальные активы к ценным бумагам, что означает более высокие налоги, а третий предлагает больше льгот для отдельных операций и типов токенов.

Есть и другие аспекты этих законопроектов. Например, будут ли затраты на создание и майнинг криптовалюты признаваться налоговыми расходами. А также смогут ли записи в блокчейне считаться официальными документами для налоговой. Эти вопросы пока остаются без ответов.

Европейский подход и международные стандарты

Сейчас Украина сотрудничает с Международным валютным фондом и Европейским Союзом, чтобы внутренние правила соответствовали мировым стандартам. Это важно для защиты от мошенничества и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Согласно Национальной стратегии доходов до 2030 года, Кабинет Министров Украины планирует до конца текущего года разработать принципы налогообложения ВА, согласующиеся с европейскими директивами (в частности, MiCAR, TFR и DAC8) и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Только после этого парламентарии продолжат работать над изменениями в украинское законодательство.

Перспективы развития рынка виртуальных активов в Украине

Формирование налоговых правил для виртуальных активов в Украине — это вызов, требующий внимательного подхода. В зависимости от окончательного решения новые правила могут либо способствовать развитию рынка виртуальных активов, либо создать ограничения для инвесторов и компаний, работающих в этой сфере. В идеале новые правила должны быть:

понятными всем участникам рынка;

выгодными для честного бизнеса;

согласованными с международными стандартами.

Поскольку Украина конкурирует за инвестиции, важно предложить налоговую систему, которая будет прозрачна, понятна и выгодна. Принятие четких правил на основе международного опыта поможет создать стабильный и прозрачный рынок цифровых активов в Украине.