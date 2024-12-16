Биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в $106 тысяч

Биткоин подскочил до рекордного уровня выше $106 тысяч после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв биткоинов в США, подобный стратегическому резерву нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Недавно в интервью CNBC Трамп заявил: "Мы хотим сделать что-то выдающееся с криптовалютами. Мы не можем позволить другим, например Китаю, опередить нас. Мы хотим быть лидерами". "Да, думаю, это возможно".

Сейчас правительства стран владеют 2,2% от общего объема биткоинов, причем США имеют около 200,000 монет стоимостью свыше $20 миллиардов. Значительные запасы биткоинов также есть у Китая, Великобритании, Бутана и Сальвадора.

Аналитики отмечают положительное влияние новости на рынок криптовалют.

"Мы сейчас в зоне неизвестных вершин. Следующая цель для биткоина — $110,000". – отметил Тони Сайкамор, аналитик IG.

Другие страны также рассматривают возможность создания криптовалютных стратегических резервов. Однако есть и скептики к такому подходу, в частности глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который в начале этого месяца сравнил биткоин с золотом.

"Люди не используют его как платежное средство или как средство сохранения стоимости. Оно очень волатильное, оно не является конкурентом доллара", — считает Пауэлл.

Заметим, на момент написания новости биткоин торговался на уровне $104,462 (+3,2%).

Почему дорожает криптовалюта?

Напомним, курс биткоина непрерывно растет уже почти месяц — с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США (тогда криптовалюта торговалась на уровне 68 тысяч долларов ).

5 декабря биткоин (Bitcoin) впервые превысил отметку 100 000 долларов, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад.

Именно после победы Дональда Трампа на выборах президента США началось стремительное ралли криптовалют, поскольку многие криптовалютные магнаты вложили деньги в предвыборную кампанию, а в Конгресс прошли многие сторонники криптовалют.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, в 2021 году называвший криптовалюту "аферой", объявил о своем намерении превратить США в мирового лидера в сфере криптовалют и внедрить более лояльную регулировку этого сектора.

Трамп также раскритиковал усилия демократов по регулированию криптовалют. "Если мы не примем технологии криптовалют и биткоинов, это сделают Китай и другие страны. Они станут доминирующими, а мы не можем позволить Китаю быть лидером. Они уже добились слишком большого прогресса", — подчеркнул Трамп.

Среди его предложений — создание президентского консультативного совета по криптовалюту и формированию национального "запаса" биткоинов. Это включает использование криптовалют, уже имеющихся в распоряжении правительства США, полученных в результате действий правоохранительных органов.

"Никогда не продавайте свой биткоин. Если меня выберут, моя администрация будет хранить 100% всего биткоина, которым владеет или приобретет правительство США в будущем", — добавил Трамп.

Все это обещает большое будущее криптовалютному рынку не только в США, но и во всем мире, и гарантирует стабильный спрос на биткоин.